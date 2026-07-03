Logo

Milorad Dodik pisao Donaldu Trampu

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 17:15

Komentari:

0
Додик и Трамп
Foto: ATV / Tanjug/AP

Predsjednik Milorad Dodik uputio je čestitku američkom predsjedniku Donaldu Trampu povodom Dana nezavisnosti SAD - 4. jula, ističući da su Srbi, koji žive širom zapadnog Balkana, uvijek cijenili slobodu, snagu i nezavisnost SAD, kao i pomoć koju su im one pružale, te da ne treba zaboraviti to prijateljstvo.

Podsjetivši da se 4. jula obilježava 250 godina od usvajanja američke Deklaracije o nezavisnosti, Dodik je rekao da su istorijski značaj i trajno nasljeđe osnivačkog dokumenta SAD, s posebnim osvrtom na stepen u kojem je on bio utemeljen na hrišćanskom učenju i hrišćanskom shvatanju ljudske ličnosti zajedno sa načelnim sadržanim u tom dokumentu, postali sastavni dio američkog poimanja slobode i moralnog poretka, te su doprinijeli oblikovanju osjećaja misije SAD u svijetu.

Брак вјенчање

Ljubav i seks

Različiti odgovori kroz generacije: Šta znači imati ''dobar brak''?

"Vaša zemlja je od tog dana, davne 1776. godine kada su članovi Drugog kontinentalnog kongresa usvojili Deklaraciju o nezavisnosti, prešla značajan i istorijski put", naglasio je Dodik.

Sva dostignuća, navodi se u čestitki, koja su SAD ostvarile od tog važnog dana pa do danas, a koja su ostavila trag u cijelom svijetu, zaslužuju iskrene čestitke, prenosi "Srna".

"Gospodine predsjedniče, kao što Vam je poznato američki i srpski narod njeguju prijateljstvo duže od jednog vijeka. U tom periodu, koji je imao svoje uspone i padove, Srbi koji žive širom zapadnog Balkana uvijek su cijenili slobodu, snagu i nezavisnost SAD, kao i pomoć koju su im one pružale. Nemojmo zaboraviti to izuzetno i divno prijateljstvo!", istakao je Dodik u čestitki upućenoj američkom predsjedniku.

Блед

Region

Počeli da kažnjavaju građane koji sjede u hladu

Uz najbolje želje predsjedniku Trampu, kao i njegovoj porodici, ali i cjelokupnom narodu SAD, Dodik je izrazio duboko poštovanje i uputio najsrdačnije čestitke povodom najvažnijeg američkog praznika.

Dan nezavisnosti SAD je državni praznik kojim se obilježava donošenje Deklaracije o nezavisnosti 4. jula 1776. godine, čime je ozvaničeno oslobađanje američkih kolonija od britanske vladavine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Donald Tramp

Amerika

Dan nezavisnosti

Komentari (0)

Više iz rubrike

Кандидат СНСД за предсједника Републике Српске, Саво Минић

Republika Srpska

Minić oštro o Ustavnom sudu BiH: Zabijen posljednji ekser u sanduk pravnog sistema

1 h

0
Палата

Republika Srpska

Palata Republike večeras u bojama američke zastave

1 h

4
предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Ustavni Sud BiH ponizio parlamentarnu skupštinu

2 h

0
Дарко Младић: Љекари у Хагу нису у стању да лијече генерала

Republika Srpska

Darko Mladić: Ljekari u Hagu nisu u stanju da liječe generala

2 h

0

  • Najnovije

18

29

9, 8 miliona KM za nove cijevi: Banjaluka se zadužuje za spas grejne sezone

18

25

Molotovljev koktel bačen na automobil porodice Slavković

18

25

Soda bikarbona i pasta za zube: Smjesa koja će vam olakšati čišćenje

18

20

Đoković u osmini finala: Francuz ga namučio, ali Srbin je ipak klasa

18

13

Drama u porodici Ere Ojdanića, reagovali Hitna i policija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima