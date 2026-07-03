Minić oštro o Ustavnom sudu BiH: Zabijen posljednji ekser u sanduk pravnog sistema

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je krnji Ustavni sud BiH zabio posljednji ekser u mrtvački sanduk nečega što se zove pravni sistem BiH.

Minić je rekao da je odluka krnjeg Ustavnog suda dno dna prava, morala i struke.

"Gledao sam njihovu odluku, pozivaju se na član Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava. Ne postoji veća blamaža svih koji tamo sjede, mislim da su oni obrukali i sebe i svoje karijere, ali na kraju krajeva i svoje porodice", istakao je Minić.

Apsurdno je, dodao je Minić, da se oni pozivaju na zaštitu ljudskih prava, dok neko mijenja Krivični zakon mimo procedura.

"Jedino što su oni trebali da rade jeste da štite Ustav BiH. Mi znamo kako se donosi zakon. U ovom slučaju zakon je nametnuo jednog čovjek da bi on služio isključivo kao politički instrument", naglasio je Minić.

Minić je podsjetio da je, dok je trajao sudski proces protiv predsjednika Milorada Dodika, upozoravao da je na djelu nepravo, gaženje normi i prava.

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"Međutim, sad smo došli do Ustavnog suda koji upravo treba da bude neko ko se eksplicitno tim bavi. I, evo vidite kako je u odluku donio. Znači, ovo nam je jasna poruka. Ovo je veoma loše za sve građane BiH", istakao je Minić.

Prema njegovim riječima, ovo nam samo govori da ovdje ne postoji nikakav red, pravo, pravilo, nego da postoje ljudi koji nemaju nimalo stida i srama da pišu obrazloženja i da donose ovakve odluke.

"Kao što to svaki put govorim, mi nismo ni protiv koga. Mi samo svoje ne damo. Jačamo svoje institucije, jačamo Republiku Srpsku. Želimo da smo s narodom, da budemo kao neki dan na žetvi, danas na igralištu", rekao je Minić novinarima u Šamcu.

Minić je dodao da Republika Srpska prema ovakvim odlukama mora da ima jedinstven stav.

"A naš osnovni zadatak je da svakim danom razvijamo Republiku Srpsku", rekao je Minić.

(Srna)