Nakon pisanja ATV-a: Pozitivan preokret za pacijente iz Nevesinja

Direktor trebinjske Bolnice Sveti arhiđakon Stefan 9. januar, Nedeljko Lambeta, sastao se danas sa dijaliznim pacijentima iz Nevesinja koji su se ATV-u požalili na teške uslove dolaska na dijalizu iz Nevesinja u Trebinje.

"Pozitivno nas je iznenadio poziv, a onda i sve ono što nam je obećao. Zahvalni smo gospodinu Nedeljku Lambeti", za ATV kaže Momo Čarlija, pacijent iz Nevesinja.

Gradovi i opštine Obećano novo vozilo za dijalizne pacijente u Nevesinju

Nedeljko Lambeta za ATV kaže da će se ustanova kojom rukovodi potruditi da pomogne ovim pacijentima.

"Dok nevesinjski Dom zdravlja ne kupi novo vozilo, mi ćemo se potruditi da ovim pacijentima obezbijedimo uslovan kombi za prevoz", kaže Lambeta za ATV.

On podsjeća da će se od Nove godine dijaliza primati u novoj bolnici i kaže da se može razgovarati da se oprema iz starog objekta prebaci u nevesinjsku Bolnicu.

Pacijenti još kažu da uskoro očekuju i sastanak sa direktorom JZU Centar za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske.

Gradovi i opštine Patnja dijaliznih pacijenata iz Nevesinja: U pokvarenom kombiju bez klime idu po spas

Prije dva dana u Centralnim vijestima ATV-a objavljena je priča o teškim uslovima dijaliznih pacijenata iz Nevesinja koji na terapiju tri puta sedmično dolaze u Trebinje.

U kombiju bez klime dnevno prelaze oko 200 kilometara.

Traže novo vozilo i dijalizu u svojoj opštini.