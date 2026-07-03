Logo

Nakon pisanja ATV-a: Pozitivan preokret za pacijente iz Nevesinja

Autor:

Bojan Nosović
03.07.2026 16:46

Komentari:

0
Након писања АТВ-а: Позитиван преокрет за пацијенте из Невесиња
Foto: ATV

Direktor trebinjske Bolnice Sveti arhiđakon Stefan 9. januar, Nedeljko Lambeta, sastao se danas sa dijaliznim pacijentima iz Nevesinja koji su se ATV-u požalili na teške uslove dolaska na dijalizu iz Nevesinja u Trebinje.

"Pozitivno nas je iznenadio poziv, a onda i sve ono što nam je obećao. Zahvalni smo gospodinu Nedeljku Lambeti", za ATV kaže Momo Čarlija, pacijent iz Nevesinja.

Хитна

Gradovi i opštine

Obećano novo vozilo za dijalizne pacijente u Nevesinju

Nedeljko Lambeta za ATV kaže da će se ustanova kojom rukovodi potruditi da pomogne ovim pacijentima.

"Dok nevesinjski Dom zdravlja ne kupi novo vozilo, mi ćemo se potruditi da ovim pacijentima obezbijedimo uslovan kombi za prevoz", kaže Lambeta za ATV.

On podsjeća da će se od Nove godine dijaliza primati u novoj bolnici i kaže da se može razgovarati da se oprema iz starog objekta prebaci u nevesinjsku Bolnicu.

Pacijenti još kažu da uskoro očekuju i sastanak sa direktorom JZU Centar za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske.

Хитна

Gradovi i opštine

Patnja dijaliznih pacijenata iz Nevesinja: U pokvarenom kombiju bez klime idu po spas

Prije dva dana u Centralnim vijestima ATV-a objavljena je priča o teškim uslovima dijaliznih pacijenata iz Nevesinja koji na terapiju tri puta sedmično dolaze u Trebinje.

U kombiju bez klime dnevno prelaze oko 200 kilometara.

Traže novo vozilo i dijalizu u svojoj opštini.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nedeljko Lambeta

Nevesinje

Dijaliza

Trebinje

pacijent

Komentari (0)

Pročitajte više

Блед

Region

Počeli da kažnjavaju građane koji sjede u hladu

1 h

0
предсједник Републике Српске

BiH

Karan: Kada čuvari Ustava BiH postanu njegovi rušioci ugrožena je i budućnost BiH

1 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Srbija

Detalji milionske iznude u Beogradu: Maloljetnik uhapšen zbog jezivih prijetnji biznismenu

1 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Policijska akcija na Jadranu: Uhapšena tri muškarca, oduzeti kokain i amfetamin

1 h

0

Više iz rubrike

У 30. години живота преминуо млади спортиста Стефан Поповић

Gradovi i opštine

U 30. godini preminuo sportista Stefan Popović: Danas posljednji ispraćaj mladog fudbalera

9 h

0
На локацији некадашње зграде Прве дирекције жељезница у БиХ основане 1898. године у Дервенти, постављена је легендарна локомотива "Ћиро"

Gradovi i opštine

Legendarni "Ćiro" ponovo u Derventi

19 h

0
Шести "Јелен Гарден Фест" у Приједору

Gradovi i opštine

Počinje šesti "Jelen Garden Fest" u Prijedoru

21 h

0
Хитна, санитарно возило

Gradovi i opštine

Obećano novo vozilo za dijalizne pacijente u Nevesinju

22 h

0

  • Najnovije

18

29

9, 8 miliona KM za nove cijevi: Banjaluka se zadužuje za spas grejne sezone

18

25

Molotovljev koktel bačen na automobil porodice Slavković

18

25

Soda bikarbona i pasta za zube: Smjesa koja će vam olakšati čišćenje

18

20

Đoković u osmini finala: Francuz ga namučio, ali Srbin je ipak klasa

18

13

Drama u porodici Ere Ojdanića, reagovali Hitna i policija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima