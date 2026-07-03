Karan: Kada čuvari Ustava BiH postanu njegovi rušioci ugrožena je i budućnost BiH

Odluka krnjeg Ustavnog suda BiH da potvrdi ustavnost nametnutih izmjena Krivičnog zakona BiH konačna je potvrda da je ova institucija u potpunosti napustila svoju ustavnu ulogu čuvara Ustava, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Predsjednik Srpske je naglasio u izjavi za Srnu da prihvatajući da neizabrani stranac može biti predlagač, zakonodavac i izvor prava u BiH, Ustavni sud je srušio temelje na kojima počiva svako demokratsko i pravno uređeno društvo.

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On je ukazao da nema vladavine prava tamo gdje stranac, bez demokratskog legitimiteta i bez ijednog ustavnog ovlašćenja, nameće krivične zakone i propisuje krivična djela.

"Ali, ovakvom odlukom Ustavni sud je učinio nešto mnogo teže - potvrdio je da BiH ne samo da nikada nije bila suverena, već je od danas i zvanično protektovana teritorija", rekao je Karan.

Upravo zato, naglasio je, Republika Srpska ima pravo, dužnost i ustavnu obavezu, shodno međunarodnim aktima o političkim i građanskim pravima koji su sastavni dio Ustava, da živi svoj život po važećem Ustavu Republike Srpske od 28. februara 1992. godine, koji je, kroz Dejtonski sporazum, unesen u ustavni poredak BiH.

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"Republika Srpska ima puno pravo da živi svoj život, jer Ustavni sud ruši Ženevu i Njujork, temelje dogovora tri naroda pretvorene u obavezujući međunarodni ugovor poznat kao Dejtonski mirovni sporazum", poručio je Karan.

On je konstatovao da će se BiH raspasti zbog onih koji se svakodnevno zaklinju u nju, a istovremeno ruše njene temelje iznutra, jer kada čuvari Ustava postanu njegovi rušioci nije ugrožena samo ustavnost, ugrožena je i sama budućnost BiH.

Krnji Ustavni sud BiH tvrdi da su intervencije Kristijana Šmita u Krivičnom zakonu BiH u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvenicijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.