Selak: Odluka Ustavnog suda BiH pokazuje da se pravo podređuje politici a ne Ustava

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak izjavio je, povodom odluke Ustavnog suda BiH kojom je odbijena apelacija u vezi sa primjenom izmjena Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit, da će detaljan pravni komentar dati nakon objavljivanja cjelovite odluke i njenog obrazloženja.

"Međutim, već sada je jasno da Ustavni sud BiH ne odlučuje isključivo na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine, važećih zakona i evropskih pravnih standarda, već ostavlja utisak da je pravo podređeno političkim ciljevima. Takav pristup ozbiljno narušava povjerenje u pravosuđe i ustavni poredak“, rekao je ministar Selak.

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On je istakao da se opravdano postavlja pitanje kako je moguće da se krivičnim zakonodavstvom sankcioniše neizvršavanje odluka jednog pojedinca, a da takvo rješenje dobije potvrdu Ustavnog suda BiH.

"Da li se na taj način uvodi pravni princip po kojem je volja pojedinca iznad demokratski uspostavljenih institucija i zakonodavnog postupka? U istoriji su carevi i kraljevi bili posebno zaštićeni krivičnim zakonodavstvom, ali savremene evropske demokratije počivaju na vladavini prava, podjeli vlasti i zakonima koje donose nadležni parlamenti, a ne pojedinci“, naglasio je ministar Selak.

Prema njegovim riječima, teško je pronaći primjer u savremenom demokratskom svijetu, bilo u Evropi, Africi ili Aziji, da jedan stranac može svojom odlukom nametati krivični zakon, a da najviša sudska instanca takvu praksu smatra saglasnom sa ustavnim poretkom.

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"Bosna i Hercegovina je članica Savjeta Evrope i potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima. Upravo zato očekivalo bi se da se najviši standardi zaštite ustavnosti, zakonitosti i pravne sigurnosti primjenjuju dosljedno. Ako se ovakav model proglašava evropskim standardom, onda se s pravom postavlja pitanje kakva se poruka šalje o Bosni i Hercegovini kao državi koja bi trebalo da počiva na vladavini prava, a ne na volji bilo kojeg pojedinca“, poručio je ministar Selak.

On je zaključio da će Ministarstvo pravde Republike Srpske, nakon objavljivanja kompletnog teksta odluke, izvršiti detaljnu pravnu analizu i javnosti predstaviti argumentovan stav o svim njenim ustavnopravnim i međunarodnopravnim aspektima.