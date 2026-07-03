Logo

Selak: Odluka Ustavnog suda BiH pokazuje da se pravo podređuje politici a ne Ustava

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 15:20

Komentari:

1
Горан Селак министар правде Републике Српске гостује у Центру Дана.
Foto: ATV BL

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak izjavio je, povodom odluke Ustavnog suda BiH kojom je odbijena apelacija u vezi sa primjenom izmjena Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit, da će detaljan pravni komentar dati nakon objavljivanja cjelovite odluke i njenog obrazloženja.

"Međutim, već sada je jasno da Ustavni sud BiH ne odlučuje isključivo na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine, važećih zakona i evropskih pravnih standarda, već ostavlja utisak da je pravo podređeno političkim ciljevima. Takav pristup ozbiljno narušava povjerenje u pravosuđe i ustavni poredak“, rekao je ministar Selak.

бензин гориво бензинска пумпа канистер

Auto-moto

Nije šala: Pun rezervoar goriva za manje od 4 marke

On je istakao da se opravdano postavlja pitanje kako je moguće da se krivičnim zakonodavstvom sankcioniše neizvršavanje odluka jednog pojedinca, a da takvo rješenje dobije potvrdu Ustavnog suda BiH.

"Da li se na taj način uvodi pravni princip po kojem je volja pojedinca iznad demokratski uspostavljenih institucija i zakonodavnog postupka? U istoriji su carevi i kraljevi bili posebno zaštićeni krivičnim zakonodavstvom, ali savremene evropske demokratije počivaju na vladavini prava, podjeli vlasti i zakonima koje donose nadležni parlamenti, a ne pojedinci“, naglasio je ministar Selak.

Prema njegovim riječima, teško je pronaći primjer u savremenom demokratskom svijetu, bilo u Evropi, Africi ili Aziji, da jedan stranac može svojom odlukom nametati krivični zakon, a da najviša sudska instanca takvu praksu smatra saglasnom sa ustavnim poretkom.

судар

Hronika

Sudar u centru Banjaluke, saobraćaj usporen

"Bosna i Hercegovina je članica Savjeta Evrope i potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima. Upravo zato očekivalo bi se da se najviši standardi zaštite ustavnosti, zakonitosti i pravne sigurnosti primjenjuju dosljedno. Ako se ovakav model proglašava evropskim standardom, onda se s pravom postavlja pitanje kakva se poruka šalje o Bosni i Hercegovini kao državi koja bi trebalo da počiva na vladavini prava, a ne na volji bilo kojeg pojedinca“, poručio je ministar Selak.

On je zaključio da će Ministarstvo pravde Republike Srpske, nakon objavljivanja kompletnog teksta odluke, izvršiti detaljnu pravnu analizu i javnosti predstaviti argumentovan stav o svim njenim ustavnopravnim i međunarodnopravnim aspektima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Goran Selak

Ustavni sud BiH

Kristijan Šmit

Komentari (1)

Više iz rubrike

Митровић: Нелегални Уставни суд донио нелегитимне одлуке

BiH

Mitrović: Nelegalni Ustavni sud donio nelegitimne odluke

1 h

0
Уставни суд БиХ

BiH

Vulić: Ustavni sud BiH poslušnik globalista i EU koji razgrađuju Dejton

1 h

0
Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Krnji Ustavni sud - jad i čemer od institucije

1 h

0
Уставни суд БиХ, пленарна сједница

BiH

"Logika" Ustavnog suda BiH: Šmitovo nametanje u skladu sa Ustavom

2 h

1

  • Najnovije

16

07

Zbog ubistva srpskog bračnog para uhapšen bivši pripadnik OVK

16

05

Zaplijenjena hrpa para u BiH: Pronađen i snajper

16

00

Drama na snimanju spota Milice Pavlović: Automobil u plamenu, vatrogasci na terenu

15

58

Uhapšen pripadnik OVK osumnjičen za ubistvo srpskog bračnog para

15

45

Htio da plati račun sićom, kasira ga odbio: Šta kaže zakon

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima