"Logika" Ustavnog suda BiH: Šmitovo nametanje u skladu sa Ustavom

Ustavni sud BiH, bez srpskih sudija, razmatrao je zahtjev Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a. Krivičnog zakona BiH , kao i samostalnog člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine te su ocijenili da su u skladu sa Ustavom BiH.

Prosto rečeno, krnji Ustavni sud tvrdi da su intervencije Kristijana Šmita u Krivičnom zakonu BiH u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom. za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

"Ustavni sud je utvrdio da su član 203a. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i član 4. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 7. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer su osporene odredbe dostupne, određene i predvidljive, a propisana krivičnopravna zaštita usmjerena je na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem vladavine prava i funkcioniranjem pravnog poretka Bosne i Hercegovine", navode iz Ustavnog suda.

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Iz tog suda je saopšteno da je članom Krivičnog zakona, koji je nemetnuo Šmit, propisana krivičnopravna zaštita usmjerena na legitimne pravne vrijednosti povezane sa očuvanjem vladavine prava i funkcionisanjem pravnog poretka BiH.

"U-43/25 – U ovom predmetu trideset dva poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske podnijela su Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 203a. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15, 35/18, 46/21, 31/23 i 47/23) i člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 47/23). Spornim Zakonom o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH dodat je osporeni član 203a. Krivičnog zakona BiH koji inkriminira ponašanje u kojem „službena osoba u instituciji Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ili u kantonu, gradu ili opštini ili lokalnoj zajednici ili bilo kojem organu lokalne uprave i samouprave, ili odgovorna osoba koja ne primijeni, ne provede, ne izvrši ili na drugi način ne poštuje odluku visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, ili koja spriječi odnosno na drugi način omete primjenu, provođenje ili izvršenje takve odluke“. Sporni Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH nametnuo je visoki predstavnik Odlukom broj 13/23 od 1. jula 2023. godine. Ustavni sud je utvrdio da su član 203a. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i član 4. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 7. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer su osporene odredbe dostupne, određene i predvidljive, a propisana krivičnopravna zaštita usmjerena je na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem vladavine prava i funkcioniranjem pravnog poretka Bosne i Hercegovine", navode iz Ustavnog suda BiH.

Podsjećamo, riječ je o izmjeni koja se tiče nepoštivanja odluka visokog predstavnika, a prema kojoj je osuđen Milorad Dodik.