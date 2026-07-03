Dodik: Ustavni sud BiH je politički montirana inkvizicija, ne očekujem ništa od odluke

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Ustavni sud BiH politički montirana inkvizicija, te da ne očekuje ništa od današnje odluke ovog suda u vezi sa ocjenom ustavnosti odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit.

Dodik je rekao da je zahvalan poslanicima SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske što su zatražili ocjenu ustavnosti odredaba Krivičnog zakona BiH na osnovu kojih su mu određene ozbiljne kazne.

"O tom zahtjevu poslanika SNSD-a tada nisam bio ni konsultovan. Naši ljudi su reagovali impulsivno i logično. Ali ovdje u BiH nema logike, kao što je nema ni Ustavni sud. On nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše na pravi način. Pravno gledano, sve njegove odluke su u posljednje dvije, tri godine ništavne. Njega neko i dalje politički gura i održava iako će se jednom reći da nije ništa uradio", istakao je Dodik.

On je konstatovao da Ustavni sud BiH nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav.

"Zakone u BiH isključivo donosi Parlamentarna skupština, a ne visoki predstavnici. Nažalost, oni u Ustavnom sudu BiH će danas vjerovatno potvrditi naložene nezakonitosti. Ali idemo dalje. Neprihvatljivo je bilo kakvo pravno, političko i drugo nasilje prema ključnim predstavnicima u multinacionalnim zajednicama, pa i meni u ovom slučaju", rekao je Dodik.

On je naglasio da se Republika Srpska u ovom slučaju borila protiv Šmita i s ciljem da se on, između ostalog, spriječi da nametne zakon o imovini.

"Bez obzira na Šmita i sve što je negativno prema nama uradio, živjeće Republika Srpska. A Ustavni sud BiH je i dalje tu samo da potvrdi voluntarizam, nezakonitost i političke egzekucije prema Srbima. Ne očekujem danas ništa od njegove odluke", istakao je Dodik, a prenosi Srna.

Ustavni sud BiH danas će saopštiti odluku o odredbi koju je jula 2023. godine nametnuo Kristijan Šmit, a koja definiše krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika na osnovu koje je pred Sudom BiH Dodik bio osuđen na zatvorsku kaznu i oduzimanje mandata predsjednika Republike Srpske.

Na osnovu te Šmitove odredbe, Dodiku je zabranjeno obavljanje funkcije u vlasti i da bude na čelu bilo kojeg pravnog subjekta šest godina.