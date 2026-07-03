"Podržati Cvijanović, vrijeme da se Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika vrati u zakonske okvire"

Bivši delegat u Domu naroda BiH i bivši član Privremene istražne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH Snježana Novaković Bursać pozvala je poslanike u NSRS da podrže veto srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

"Masovno se krše propisi i Dejtonski sporazum. Kada sam u svojstvu člana Komisije za finansije Doma naroda razmatrala revizorske izvještaje, neko bi trebao biti procesuiran. Da se to desilo nekom Srbinu ili Hrvatu, sigurno bi bio procesuiran", naglasila je Novaković Bursać u Jutarnjem programu RTRS-a

Naglasila je da se konstantno dešavaju blokade iz FBiH.

"Čak smo 2021. i 2022. godine utvrdili da je 2020. godine istekao mandat jednom službeniku u Komisiji.Takođe, konstantno su ignorisali preporuke revizije. Parlamentarna komisija je izvršila nadzor i izvještaj je bio usvojen u Domu naroda", navela je Novaković Bursać.

Ističe da je sazrelo vrijeme da se ovo pitanje riješi.

"I zato podrška Cvijanovićevoj. Zloupotrebe su višestruke i došlo je vrijeme da se to razmatra", rekla je Novaković Bursać.

Istakla je da uvijek postoje pokušaju centralizacije iz FBiH.

"Gdje god mogu, pokušavaju da ruše koncept Dejtonskog sporazuma. Komisija je institucija koja ima uporište u Aneksu 8. Taj Aneks ima 11 članova i jasno se definiše uloga Komisije", izjavila je Novaković Bursać.

Kaže da se od strane FBiH višestruko krše propisi i temelji Dejtonskog sporazuma.

"Sad u NSRS imamo priliku da sve vratimo u normalne okvire. Ne smijemo dozvoliti da se srpski član Predsjedništva preglasava", navela je Novaković Bursać.

Pojasnila je i terminologiju koja se koristi u međunarodnom pravu.

"Prema svim međunarodnim konvencijama nacionalni spomenici nisu stvar bilo koje države, već je vezano za grupu ljudi koje imaju određeno zajedništvo, etničko i istorijsko porijeklo. I takva terminologija se koristi u Dejtonskom sporazuma, bez spominjanja riječi BiH", pojasnila je Novaković Bursać.

Naglasila je da se ne može odlukama derogirati međunarodna terminologija i pravo.

"Jasno i glasno u NSRS ovo pitanje treba aktuelizovati. Navešću jedan primjer iz 2022. godine. Komšićeva stranka je podnijela amandman na tzv. državnu imovinu i tzv. državnu imovinu definisala kao rudnike, šume i ubacili da tzv. državna imovina budu i svi spomenici. Znaju oni da je Dejtonski sporazum sve riješio, ali se vidi tendencija. Sutra bi htjeli da na primjer Banski dvor, Palata predsjednika, manastir Tvrdoš budu vlasništvo BiH", dodala je Novaković Bursać.

Ističe da se preko Komisije pokušava uzurpirati kulturno nasljeđe.

"Komisija ima samo jednu ulogu, a to je da proglasi ili ne nešto nacionalnim spomenikom", dodala je Novaković Bursać.