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Cvijanović: Nastaviti sa uspješnom saradnjom sa SAD-om uz dobro razumijevanje

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 12:46

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Жељка Цвијановић
Foto: Instagram/Željka Cvijanović

Prisustvovala sam sinoć prijemu u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država povodom 250 godina od proglašenja nezavisnosti SAD, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uz želju da se i u budućnosti nastavi uspješna saradnja sa SAD-om.

"Bila je ovo prilika da otpravniku poslova u američkoj Ambasadi Džonu Ginkelu čestitam Dan nezavisnosti, sa željom da uspješna saradnja sa SAD bude nastavljena i u budućem periodu, uz dobro razumijevanje i međusobno uvažavanje", navela je Cvijanović ma Iksu.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Amerika

Saradnja

Dan nezavisnosti

Republika Srpska

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