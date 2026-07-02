Cvijanović: Nastaviti sa uspješnom saradnjom sa SAD-om uz dobro razumijevanje

Foto: Instagram/Željka Cvijanović

Prisustvovala sam sinoć prijemu u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država povodom 250 godina od proglašenja nezavisnosti SAD, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uz želju da se i u budućnosti nastavi uspješna saradnja sa SAD-om.

"Bila je ovo prilika da otpravniku poslova u američkoj Ambasadi Džonu Ginkelu čestitam Dan nezavisnosti, sa željom da uspješna saradnja sa SAD bude nastavljena i u budućem periodu, uz dobro razumijevanje i međusobno uvažavanje", navela je Cvijanović ma Iksu. Prisustvovala sam sinoć prijemu u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država povodom 250 godina od proglašenja nezavisnosti SAD.



Bila je ovo prilika da otpravniku poslova u američkoj Ambasadi Džonu Ginkelu čestitam Dan nezavisnosti, sa željom da uspješna saradnja sa SAD bude nastavljena i… pic.twitter.com/IgprV73c9L — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) July 2, 2026

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