Košarac: Konaković ne shvata promjenu globalnih političkih okolnosti

Pismo ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića koje je uputio američkom državnom sekretaru Marko Rubiju je politički vapaj čovjeka koji nikako da shvati da su se globalne političke okolnosti promijenile, istakao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je naveo da Konakovićev pamflet obiluje deluzijama, proizvoljnim konstrukcijama i očajničkim pokušajem da administraciji Donalda Trampa proda lažne narative, koji su propali zajedno sa administracijom Džozefa Bajdena.

"Dok mu je to bilo isplativo, Konaković je slijepo slušao /Majkla/ Marfija i

/Kristijana/ Šmita, podržavao njihove antidemokratske i antiustavne eksperimente u BiH. No, otišli su mu mentori i sada je političko siroče. U vlastitoj nemoći i opštoj dezorijentisanosti, Konaković danas pokušava da promijeni dres i postane sagovornik Trampove administracije", napisao je Košarac na "Instagramu".

Košarac ističe da se Konaković uzalud nada da su u Vašingtonu doživjeli kolektivnu amneziju i da ne znaju da je upravo on bio na Bajdenovoj strani protiv Trampa.

"Posebno je simptomatično što i dalje mantra o nepostojećem ruskom malignom uticaju. Svijet se u međuvremenu promijenio, geopolitičke okolnosti su drugačije, ali Konaković to očigledno ne razumije. Ostao je politički zarobljenik narativa koji je doživio poraz", naglasio je Košarac.

Košarac je istakao da Republika Srpska vodi odgovornu i samostalnu politiku saradnje sa svim partnerima koji poštuju njenu ustavnu poziciju i dejtonsku strukturu BiH.

"Naša saradnja sa Ruskom Federacijom je izuzetno dobra, a istovremeno uspješno razvijamo odnose sa administracijom predsjednika Trampa na osnovama međusobnog uvažavanja i poštovanja, bez podaništva i bez tutorstva", rekao je Košarac.

Za razliku od Konakovića i "Trojke", kaže Košarac, Republika Srpska nije ničiji projekat niti talac bilo kojih centara moći.

"Nismo zarobljenici urušenih politika Brisela niti slijepo izvršavamo tuđe naloge", poručio je Košarac.

Konaković je uputio pismo Rubiju, u kojem je ponovo optužio lidera SNSD-a Milorada Dodika, kao i rukovodstvo Republike Srpske za navodnu destabilizaciju BiH.