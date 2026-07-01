Logo

Ambasada Rusije u BiH: Mjesto visokog predstavnika je upražnjeno nakon Incka

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 17:30

Komentari:

0
Амбасада Русије у БиХ: Мјесто високог представника је упражњено након Инцка

Rusija ostaje dosljedna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mjesto visokog predstavnika u BiH upražnjeno, a novi visoki predstavnik može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Savjeta bezbjednosti UN, rečeno je iz ruske Ambasade u BiH.

"Rusija nema nikakve veze sa sastankom Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u BiH održanim juče u Sarajevu, niti sa odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika", naveli su iz Ambasade Ruske Federacije u BiH.

Dodaju da je Rusija jedan od garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma i da zadržava članstvo u Upravnom odboru PIK-a.

"Obustava naših aktivnosti u ovom tijelu je posljedica našeg neslaganja sa načinom "izbora" gospodina Kristijana Šmita i činjenicom da on nije bio legitimni visoki predstavnik", poručili su iz Ambasade Rusije u BiH.

Марија Захарова-06032026

Svijet

Zaharova: Saradnja Rusije i Srbije oslanja se na čvrstu tradiciju prijateljstva i partnerstva

Zemlje EU i SAD se ni na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora PIK-a nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika, a Luis Krišok formalno je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ambasada Rusije u BiH

Valentin Incko

visoki predstavnik

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дебевец разријешен дужности предсједника Суда БиХ

BiH

Debevec razriješen dužnosti predsjednika Suda BiH

2 h

0
Павић: Именовање Кришока је велики корак напријед за Републику Српску

BiH

Pavić: Imenovanje Krišoka je veliki korak naprijed za Republiku Srpsku

3 h

0
стручњак за међународне односе

BiH

"EU najveći krivac što BiH nije sposobna institucionalno da rješava probleme"

3 h

0
Крај за Шмита у БиХ

BiH

Kraj za Šmita u BiH

3 h

2

  • Najnovije

17

47

Kako pravilno zaliti biljke tokom velikih vrućina?

17

46

Drama u grčkom ljetovalištu! Ognjen se izgubio u Paraliji, hitno upućen apel

17

34

Srbin pucao sa balkona, njemačka policija hitno opkolila zgradu

17

30

Ambasada Rusije u BiH: Mjesto visokog predstavnika je upražnjeno nakon Incka

17

28

Lalović: Stanivuković ne može da sakrije nervozu - mentor sa kojim se grlio napušta BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima