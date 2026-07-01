Ambasada Rusije u BiH: Mjesto visokog predstavnika je upražnjeno nakon Incka

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Rusija ostaje dosljedna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mjesto visokog predstavnika u BiH upražnjeno, a novi visoki predstavnik može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Savjeta bezbjednosti UN, rečeno je iz ruske Ambasade u BiH.
"Rusija nema nikakve veze sa sastankom Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u BiH održanim juče u Sarajevu, niti sa odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika", naveli su iz Ambasade Ruske Federacije u BiH.
Dodaju da je Rusija jedan od garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma i da zadržava članstvo u Upravnom odboru PIK-a.
"Obustava naših aktivnosti u ovom tijelu je posljedica našeg neslaganja sa načinom "izbora" gospodina Kristijana Šmita i činjenicom da on nije bio legitimni visoki predstavnik", poručili su iz Ambasade Rusije u BiH.
Svijet
Zaharova: Saradnja Rusije i Srbije oslanja se na čvrstu tradiciju prijateljstva i partnerstva
Zemlje EU i SAD se ni na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora PIK-a nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika, a Luis Krišok formalno je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
17
47
17
46
17
34
17
30
17
28
Trenutno na programu