Ambasada Rusije u BiH: Mjesto visokog predstavnika je upražnjeno nakon Incka

Rusija ostaje dosljedna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mjesto visokog predstavnika u BiH upražnjeno, a novi visoki predstavnik može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Savjeta bezbjednosti UN, rečeno je iz ruske Ambasade u BiH.

"Rusija nema nikakve veze sa sastankom Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u BiH održanim juče u Sarajevu, niti sa odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika", naveli su iz Ambasade Ruske Federacije u BiH.

Dodaju da je Rusija jedan od garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma i da zadržava članstvo u Upravnom odboru PIK-a.

"Obustava naših aktivnosti u ovom tijelu je posljedica našeg neslaganja sa načinom "izbora" gospodina Kristijana Šmita i činjenicom da on nije bio legitimni visoki predstavnik", poručili su iz Ambasade Rusije u BiH.

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Zemlje EU i SAD se ni na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora PIK-a nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika, a Luis Krišok formalno je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog, prenosi Srna.