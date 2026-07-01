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Debevec razriješen dužnosti predsjednika Suda BiH

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 15:12

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Дебевец разријешен дужности предсједника Суда БиХ

Ranko Debevec razriješen je dužnosti predsjednika Suda BiH, saopštio je Visoki sudski tužilački savjet BiH.

Odluku je donijela prvostepena disciplinska komisija VSTS-a u disciplinskom postupku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost Debevca i izrečena disciplinska mjera razrješenja od dužnosti sa pozicije i predsjednika i sudije Suda BiH.

Propusti u 16 predmeta

”Tuženi je proglašen odgovornim što je, u periodu od najmanje jedne godine i devet mjeseci, iako je kao rukovodilac Suda BiH bio svjestan obaveze automatske raspodjele predmeta u rad sudijama te obaveze da osigura, nadzire i kontroliše pravilnost automatske dođele predmeta propisane podzakonskim aktom Vijeća, u 16 predmeta propustio postupiti u skladu sa relevantnim odredbama Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima, čime je s direktnim umišljajem prekršio službenu dužnost i doveo u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva”, navodi se u saopštenju.

Narušio kredibilitet sudstva

Debevec je time počinio disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 23. Zakona o VSTV BiH: ”bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva”.

”S tim u vezi, tuženom je, u skladu sa članom 58. stav (1) tačka f) i 59. Zakona o VSTV-u BiH te u skladu sa Smjernicama za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima, izrečena navedena disciplinska mjera”, navodi se u saopštenju.

Na odluku Prvostepene disciplinske komisije postoji mogućnost žalbe Drugostepenoj disciplinskog komisiji VSTS-a BiH.

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Tagovi :

Ranko Debevec

VSTS

Sud BiH

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