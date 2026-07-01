"Krišok kao prelazna faza ka zatvaranju OHR-a"

"Najvažnija vijest jeste da su danas konačno prestali pokušaji uzurpacije funkcije visokog predstavnika u BiH od njemačkog državljanina Kristijana Šmita i da on nakon dugog i neslužbenog puta odlazi kući", rekao je Tadić.

On je podsjetio da Republika Srpska ima jasan stav da BiH više nije potreban bilo kakav visoki predstavnik.

"Uloga Luisa Krišoka očigledno će biti administrativne prirode, što, valjda, podrazumijeva da nema takozvana bonska ovlaštenja. U svjetlu činjenice da je Šmit konačno otputovao, Krišokovu ulogu želimo da vidimo kao prelaznu fazu ka zatvaranju OHR-a", istakao je Tadić.

Prema njegovim riječima, činjenica da se Amerikanci i Evropljani nisu uspjeli dogovoriti o imenovanju visokog predstavnika sama po sebi dovoljno govori o tome da je prošlo vrijeme dosadašnjeg međunarodnog upravljanja u BiH, ali i da neki tu činjenicu teško prihvataju.

"Na kraju krajeva, čak i kada zanemarimo političke igre, zar nije sramota svakoga ko ima imalo dostojanstva, bez obzira na to da li je riječ o strancima ili domaćim, što se i 30 godina nakon završetka ratnih sukoba i dalje raspravlja i odlučuje o tome ko će biti novi stranac koji će upravljati našim životima? Zbog toga je stav Republike Srpske potpuno opravdan", zaključio je Tadić.

Zemlje EU i SAD se ni na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira /PIK/ nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika, a Luis Krišok formalno je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog.

Krišok će danas preuzeti dužnost, a Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula.

Šmit je 12. maja na sjednici Savjeta bezjednosti UN saopštio da u junu napušta BiH.