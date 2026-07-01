Bećirović upozoren na vrijeme: Imenovanje Komisije za spomenike zadire u oblast spoljne politike

Generalni sekretar Predsjedništva BiH Zoran Đerić je upozorio bošnjačkog člana u toj instituciji Denisa Bećirovića da pitanja u vezi sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika imaju međunarodni karakter.

U dopisu je istaknuto je da još tada zbog napuštanja sjednice od strane Željke Cvijanović skrenuo pažnju na kvorum po važećim propisima.

- Skrenuo sam pažnju da je Komisija sastavljena od pet članova i da nemamo prijedlog člana komisije iz Republike Srpske čime bi nakon glasanja dobili nepotpuni saziv Komisije što bi izazvalo dalje probleme u radu - piše u Đerićevom dopisu koji je u posjedu "Glasa".

Dopis

Tvrdi da preuzete obaveze kroz aneks osam Dejtona, koje se odnose na tu Komisiju, imaju i međunarodni karakter.

- Pravni osnov na osnovu kojeg se formira Komisija je međunarodni ugovor što samo po sebi upućuje na spoljnopolitičku sferu. Nadalje, predmetnom odlukom se imenuju članovi predloženi od strane UNESKO, što dodatno ukazuje na domen spoljne politike - navedeno je dopisu gdje se dodaje da su i svi dosadašnji sazivi Predsjedništva odluke donosili konsenzusom.

Đerić je podsjetio i na postupanje SIPA s kraja prošle godine u predmetu koji se tiče postupanja određenih službenika i rukovodilaca Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

(Glas Srpske)