Košarac: Srpska i Dodik opet pobjednici, šut karta za Šmita

Autor:ATV redakcija
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Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da su Republika Srpska i Milorad Dodik ponovo pobjednici, a da je Kristijan Šmit dobio šut kartu.
"Šta li će sad bošnjačka politika? Kao i obično - tužni posmatrači", napisao je Košarac na "Iksu".
Srpska i Dodik @MiloradDodik su ponovo pobjednici. Šut karta Šmitu! — Staša Košarac (@StasaKosarac) June 30, 2026
Šta li će sad bošnjačka politika? Kao i obično - tužni posmatrači.
Podsjećemo, zemlje EU i SAD se ni na današnjoj sjednici Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira (PIK) nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika, a Luis Krišok imenovan je za v.d. visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog.
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PIK bez konačnog dogovora: Luis Krišok imenovan za v.d. visokog predstavnika
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