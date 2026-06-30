Košarac: Srpska i Dodik opet pobjednici, šut karta za Šmita

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da su Republika Srpska i Milorad Dodik ponovo pobjednici, a da je Kristijan Šmit dobio šut kartu.

"Šta li će sad bošnjačka politika? Kao i obično - tužni posmatrači", napisao je Košarac na "Iksu".

Srpska i Dodik @MiloradDodik su ponovo pobjednici. Šut karta Šmitu!



Šta li će sad bošnjačka politika? Kao i obično - tužni posmatrači. — Staša Košarac (@StasaKosarac) June 30, 2026

Podsjećemo, zemlje EU i SAD se ni na današnjoj sjednici Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira (PIK) nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika, a Luis Krišok imenovan je za v.d. visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog.