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Košarac: Srpska i Dodik opet pobjednici, šut karta za Šmita

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 21:23

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Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da su Republika Srpska i Milorad Dodik ponovo pobjednici, a da je Kristijan Šmit dobio šut kartu.

"Šta li će sad bošnjačka politika? Kao i obično - tužni posmatrači", napisao je Košarac na "Iksu".

Podsjećemo, zemlje EU i SAD se ni na današnjoj sjednici Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira (PIK) nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika, a Luis Krišok imenovan je za v.d. visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog.

ПИК, сједница

BiH

PIK bez konačnog dogovora: Luis Krišok imenovan za v.d. visokog predstavnika

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Tagovi :

Staša Košarac

Milorad Dodik

Kristijan Šmit

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