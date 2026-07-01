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Kreće povrat PDV-a za kupce prve nekretnine

Autor:

Marija Milanović
01.07.2026 11:31

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Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ, Бањалука.
Foto: ATV/Branko Jović

Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost, objavljen je u Službenom glasniku BiH 30. juna te stupa na snagu osam dana od objavljivanja, odnosno 8 jula.

U srijedu, 8. jula konačno počinje primjena ovog zakona kako bi se omogućio povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

Pomenuti Pravilnik usvojen je na održanoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, održanoj 22. juna.

Ko ima pravo na povrat PDV-a?

Pravo na povrat PDV-a ima punoljetno lice, državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, koje izvrši kupovinu prvog stana, a čiji promet podliježe obavezi obračuna i plaćanja PDV-a, u skladu sa odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

Pravo na povrat PDV-a može ostvariti kupac za površinu stana do 40 m², a ukoliko se odluči da to pravo koristi i za članove njegovog porodičnog domaćinstva tada se površina može uvećati za 15 m² po članu.

Prvim stanom u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se novoizgrađeni individualni stambeni objekat i/ili ekonomski djeljiva cjelina u sklopu novoizgrađenog kolektivnog stambenog objekta na teritoriji BiH, koju kupac prvi put stiče ili koju nije imao u svom vlasništvu, zajedničkom vlasništvu, odnosno suvlasništvu u periodu unazad sedam godina računajući od dana podnošenja zahtjeva.

Koji su uslovi za ostvarenje prava na povrat PDV-a?

Kupac osim kupljenog stana nema i da u periodu unazad sedam godina računajući od dana podnošenja zahtjeva nije imao u svom vlasništvu, zajedničkom vlasništvu, odnosno suvlasništvu stan na teritoriji BiH, uključujući kuću, apartman i druge objekte namijenjene za stanovanje ili iznajmljivanje.

Da je prodavac stana obračunati PDV za stan koji je predmet kupoprodaje prijavio u eIsporukama i uplatio na Jedinstveni račun kojeg vodi UIO kao sastavni dio svojih mjesečnih obaveza.

Da je, do momenta podnošenja zahtjeva za povrat PDV-a, ukupno ugovorena kupoprodajna cijena stana sa uključenim PDV u cijelosti isplaćena prodavcu stana uplatom na transakcijski račun prodavca ili na drugi zakonom propisan način.

Takođe, da član njegovog porodičnog domaćinstva nema ili nije imao u svom vlasništvu, zajedničkom vlasništvu, odnosno suvlasništvu stan na teritoriji BiH.

Ukoliko je kupovina prvog stana izvršena zajednički od strane dva ili više fizičkih lica, pravo na povrat PDV ima samo jedan od kupaca na površinu, dok ostali kupci mogu ostvariti pravo na povrat PDV kao članovi porodičnog domaćinstva, uz ispunjenje propisanih uslova.

Za više informacija, odnosno načinu podnošenja zahtjeva kao i izgledu obrasca kliknite OVDJE

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Pravo na povrat PDV-a

UIO BiH

nekretnina

Bosna i Hercegovina

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Pravilnik za povrat PDV-a

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