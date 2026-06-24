Ovako izgleda zahtjev za povrat PDV-a na prvu nekretninu

Autor:Stevan Lulić
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Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje prije dva dana usvojio je Pravilnik za povrat PDV-a na prvu nekretninu.
Pravo na povrat PDV-a, uz ispunjene uslove i zahtjev, imaju punoljetne osobe sa stalnim prebivalištem u BiH prilikom kupovine prvog novoizgrađenog individualnog stambenog objekta i/ili ekonomski djeljive cjeline u sklopu novoizgrađenog kolektivnog stambenog objekta na teritoriji BiH, odnosno prvi stan čiji promet podliježe obavezi obračuna i plaćanja PDV- a.
Pravilnikom su takođe utvrđeni uslovi pod kojima kupac prvog stana može da ostvari pravo na povrat PDV -a.
U samom pravilniku definisano je i kako treba da izgleda zahtjev za povrat PDV-a, što možete pogledati u nastavku.
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