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Ovako izgleda zahtjev za povrat PDV-a na prvu nekretninu

Autor:

Stevan Lulić
24.06.2026 12:14

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Овако изгледа захтјев за поврат ПДВ-а на прву некретнину
Foto: ATV

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje prije dva dana usvojio je Pravilnik za povrat PDV-a na prvu nekretninu.

Pravo na povrat PDV-a, uz ispunjene uslove i zahtjev, imaju punoljetne osobe sa stalnim prebivalištem u BiH prilikom kupovine prvog novoizgrađenog individualnog stambenog objekta i/ili ekonomski djeljive cjeline u sklopu novoizgrađenog kolektivnog stambenog objekta na teritoriji BiH, odnosno prvi stan čiji promet podliježe obavezi obračuna i plaćanja PDV- a.

Pravilnikom su takođe utvrđeni uslovi pod kojima kupac prvog stana može da ostvari pravo na povrat PDV -a.

U samom pravilniku definisano je i kako treba da izgleda zahtjev za povrat PDV-a, što možete pogledati u nastavku.

Захтјев за поврат ПДВ-а
Zahtjev za povrat PDV-a

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Tagovi :

PDV

Pravo na povrat PDV-a

Povrat PDV-a za nekretninu

Pravilnik za povrat PDV-a

nekretnine

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