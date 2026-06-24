Nesvakidašnja scena zatekla vozače na izlazu iz Banjaluke

Autor:ATV redakcija
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Jutros se u blizini naplatnih kućica u Jakupovcima, nadomak Banjaluke, desila neobična scena, a kako javljaju vozači, na putu su bile dvije svinje.
"Dva tovljenika pred naplatnim kućicama šetaju ispred naplatnih iz pravca Banjaluke", upozorio je jutros vozač u Viber grupi.
Drugi vozači su se zatim našalili tim povodom."Idu u kontra smjeru", "Nije se dobro prestrojila", ."Idemo hvatati, skupi su ove godine", neki su od komentara vozača.
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