AMS uputio apel vozačima: Evo kada treba da putujete zbog visokih temperatura

Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija redovno, a iz Auto-moto saveza /AMS/ vozačima savjetuju da putuju u ranim jutranjim ili kasnim poslijepodnevim časovima zbog visoke dnevne temperature.

Režim saobraćaja je izmijenjen i na dijelu magistralnog puta Bijeljina dva - Glavičice zbog radova na izgradnji trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni Osnovne škole "Jovan Dučić" u Patkovači.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu Klašnice dva - Šargovac, kao

i na magistralnom putu Crkvina-Modriča.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Vršani - Bijeljina jedan zbog radova na proširenju mosta.

Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.

Na dijelu magistralnog puta Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci od 7.00 do 15.00 časova dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Nastavljeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

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Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim za vozila lokalnog stanovništva i hitnih službi.

Na magistralnom putu Čelinac - Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionici regionalnog puta Ukrina-Klupe u toku je izgradnja mosta preko rijeke Ukrine zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka gd‌je se saobraćaj odvija usporeno.

Zbog izvođenja radova na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim saobraćaja do 7. jula.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj Ljeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na kamenolomu Han-Derventa, na magistralnom putu na granici Republika Srpska/FBiH Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Han Dervneta doći će do obustave saobraćaja zbog bušačko minerskih radova.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac - Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom, kao i u mjestu Donja Paležnica na regionalnom putu Bušletić-Zelinja zbog odrona.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište.

U FBiH danas je zbog održavanja manifestacije "Sveti Ivo" do 16.00 časova zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce - Crna Rijeka.

Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce - Mrkonjić Grad - Banjaluka i Travnik - Kneževo - Banjaluka.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, te se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prelazima BiH jutros zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a prelaz Karakaj za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

/SRNA/