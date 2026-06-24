Pouka iz Hercegovine: Baka Matija (87) ustaje u zoru, radi na njivi i ima važnu lekciju za mlade

U vremenu kada mnogi tajnu dugog i zdravog života traže u modernim trendovima i skupim savjetima, pojedini ljudi dokazuju da se ona i dalje krije u jednostavnim navikama – ranom ustajanju, svakodnevnom radu i životu u skladu sa prirodom.

Upravo takvu životnu filozofiju decenijama njeguje baka Matija iz Hercegovine, koja ni u 87. godini ne odustaje od rada na zemlji.

Njenu svakodnevicu i bogato životno iskustvo zabilježio je video-novinar Mario Brkić u novoj reportaži na Jutjub kanalu "Glas Hercegovine".

Život je bio težak, ali su ljudi bili zadovoljniji

U razgovoru vođenom na njenom imanju, baka Matija se prisjetila dana kada je život na selu bio znatno drugačiji. Govorila je o odrastanju, radu sa stokom i svakodnevnim obavezama koje su nekada bile sastavni dio života. Kako kaže, živjelo se teško, ali su ljudi bili zadovoljniji i više okrenuti jedni drugima.

U brak je stupila davne 1961. godine, a već naredne godine ostvarila se kao majka.

"Udala sam se 1961. godine. Sin mi je rođen 1962", prisjeća se baka Matija.

Sa sjetom priča o vremenima kada su porodice bile povezanije, komšije upućenije jedne na druge, a pružanje pomoći smatralo se nečim sasvim prirodnim.

"Ja da se pitam, noćne lokale bih zatvorila u ponoć"

Upoređujući nekadašnji način života sa današnjicom, ova vitalna 87-godišnjakinja bez ustručavanja je govorila o navikama mladih i načinu na koji provode noći. Ističe da se danas živi prebrzo i bez pravih granica, te nudi svoje viđenje zdravijeg ritma života.

"Ja da se pitam, ove noćne lokale bih u ponoć zatvorila", poručuje baka Matija, naglašavajući važnost povratka pravim vrijednostima.

Za nju je zdravlje najveći dar i na njemu svakodnevno zahvaljuje Bogu.

Svakodnevni rad kao recept za snagu

Uprkos godinama, baka Matija ne ispušta motiku iz ruku. Rad u bašti prati je cijelog života, a upravo joj to, kako kaže, daje snagu i drži je u pokretu.

Svakodnevno obrađuje svoj vrt u kojem sadi krompir, luk, paradajz, papriku i drugo povrće, ističući da je upravo taj neprestani trud i pokret njena tajna dugovječnosti.