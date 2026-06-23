Kazna preko 20.000 KM: Omiljeni napitak može skupo da vas košta, oprez

Ljetna sezona donosi i jedno od najčešćih pitanja građana Bosne i Hercegovine koji putuju na Jadran – koliko omiljenog napitka, kafe, smiju ponijeti preko granice prilikom ulaska u Hrvatsku i države Evropske unije.

Za razliku od alkohola i duvanskih proizvoda, Evropska unija ne propisuje poseban količinski limit za prženu i mljevenu kafu koju putnik nosi za vlastite potrebe u ličnom prtljagu.

Srbija Uhapšen bivši zamjenik načelnika UKP-a zbog pucnjave u restoranu

Međutim, kafa se smatra robom koja ulazi u ukupnu vrijednost stvari koje putnik prenosi preko granice iz zemlje koja nije članica EU. To znači da se prilikom ulaska iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku primjenjuje vrijednosni limit od 300 evra po putniku u drumskom saobraćaju. Ako ukupna vrijednost robe koju nosite, uključujući kafu, ne prelazi taj iznos i riječ je o robi za ličnu upotrebu, carina se ne naplaćuje, piše "GPMaljevac".

Problem nastaje kada količina kafe upućuje na komercijalnu namjenu. Carinski službenici imaju pravo procijeniti da veća količina nije namijenjena ličnoj potrošnji nego prodaji ili distribuciji. U tom slučaju roba može biti oduzeta, a putnik upućen u redovni carinski postupak uz obračun davanja i moguće prekršajne sankcije.

Ostali sportovi Preminuo čuveni sportista

Posebnu pažnju treba obratiti na neprijavljivanje robe. Hrvatski carinski propisi predviđaju novčane kazne za carinske prekršaje koje mogu iznositi više hiljada evra, zavisno od vrste robe, vrijednosti i okolnosti slučaja. U pojedinim slučajevima neprijavljene robe ili akciznih proizvoda izricane su kazne od 12.000 evra pa i više od 13.000 evra (više od 25.000 KM), uz mogućnost oduzimanja robe.

Ako porodica putuje na more i sa sobom nosi nekoliko pakovanja kafe za vlastite potrebe, takva količina u pravilu ne predstavlja problem. Ipak, desetine kilograma kafe u vozilu mogu izazvati sumnju carinskih službenika da roba nije namijenjena ličnoj upotrebi.

Gradovi i opštine Požar u Mostaru ne može se gasiti vodom, krenulo se sa zasipanjem: Šteta višemilionska

Putnici iz Bosne i Hercegovine koji ovog ljeta kreću prema hrvatskoj obali zato bi trebali voditi računa ne samo o količini kafe nego i o ukupnoj vrijednosti svih proizvoda koje nose preko granice. Hrvatska carinska uprava jasno navodi da roba u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalne prirode i namijenjena vlastitoj ili porodičnoj upotrebi.

U praksi to znači da nekoliko pakovanja ili nekoliko kilograma kafe za ljetovanje uglavnom ne predstavlja problem, dok veće količine mogu dovesti do detaljne kontrole, obračuna carinskih davanja, oduzimanja robe i visokih novčanih kazni.