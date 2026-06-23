Šta vam sve od dokumenata treba za povrat PDV-a na nekretninu

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH, je sa velikim zakašnjenjem u odnosu na prvobitne rokove, juče, 22.juna, usvojio dopunu Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV) što je bio posljednji preduslov za povrat tog poreza stanovnicima Srpske i FBiH prilikom kupovine prve nekretnine.

Pravo na povrat PDV-a, uz ispunjene uslove i zahtjev, imaju punoljetne osobe sa stalnim prebivalištem u BiH prilikom kupovine prvog novoizgrađenog individualnog stambenog objekta i/ili ekonomski djeljive cjeline u sklopu novoizgrađenog kolektivnog stambenog objekta na teritoriji BiH, odnosno prvi stan čiji promet podliježe obavezi obračuna i plaćanja PDV- a, piše Glas Srpske.

Površina

To pravo kupac prvog stana može ostvariti za površinu do 40 kvadratnih metara, a ako se odluči da pravo koristi i za članove njegovog porodičnog domaćinstva tada se površina može uvećati do 15 kvadrata po članu.

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"Ukoliko kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju ima pravo na povrat PDV-a, u tom slučaju pravo na povrat PDV-a može da ostvari srazmjerno do iznosa PDV-a koji odgovara površini stana za koju kupovinu ispunjava uslove, u skladu sa obračunskim vrijednostima - piše u Pravilniku koji je usvojio UO UIO BiH.

Uslovi

Propisani su i uslovi pod kojima kupac prvog stana može da ostvari pravo na povrat PDV -a.

Prvi uslovi govori da je to moguće ako u periodu 10 godina prije dana stupanja na snagu dopuna Zakona o PDV iz 2025. do dana podnošenja zahtjeva nije imao u vlasništvu, zajedničkom vlasništvu, odnosno suvlasništvu stan u BiH, uključujući stanove koji su označeni kao apartmani i slično.

Drugi uslov je da je prodavac stana obračunati PDV za stan koji je predmet kupoprodaje prijavio u eIsporukama i uplatio na Jedinstveni račun kojeg vodi UIO kao sastavni dio mjesečnih obaveza u skladu sa Zakonom o PDV-u.

"Zatim da je do momenta podnošenja zahtjeva za povrat PDV-a, ukupno ugovorena kupoprodajna cijena stana sa uključenim PDV-om u cijelosti isplaćena prodavcu stana uplatom na transakcioni račun prodavca ili na odgovarajuće druge račune ako se stan prodaje pod drugim okolnostima kao što su prodaja stana u izvršnom postupku kada se uplata postignute kupoprodajne cijene stana sa PDV u cjelosti ili djelimično može vršiti uplatom na odgovarajuće račune drugih lica i slično", piše u aktu UIO.

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Još jedan od uslova jeste da član njegovog porodičnog domaćinstva nema ili nije imao u vlasništvu, zajedničkom vlasništvu, odnosno suvlasništvu stan na teritoriji BiH u periodu 10 godina prije stupanja na snagu Zakona o dopunama Zakona o PDV do dana podnošenja zahtjeva i to samo kada kupac prvog stana odluči da to pravo koristi.

Ukoliko je, kako je precizirano, kupovina prvog stana izvršena zajednički od strane dva ili više fizičkih lica, pravo na povrat PDV-a ima samo jedan od kupaca na površinu iz stava (2) ovog člana, dok ostali kupci mogu ostvariti pravo na povrat PDV-a kao članovi porodičnog domaćinstva, uz ispunjenje propisanih uslova.

Dokumentacija

Zahtjev za povrat PDV-a se podnosi na posebnom obrascu ZKPS - Zahtjev kupca prvog stana za povrat PDV-a, uz koji se dostavlja i dokumentacija u formi originala ili ovjerene kopije.

izvod iz matične knjige rođenih i dodatno, izvod iz matične knjige vjenčanih ako je zaključio brak koji nije evidentiran u izvodu iz matične knjige rođenih

uvjerenje o državljanstvu

dokaz o prebivalištu

notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana

poresku fakturu prodavca stana koji je predmet kupoprodaje na kojoj je iskazan PDV

dokaz da je ugovorena kupoprodajna cijena stana sa PDV u potpunosti isplaćena uplatom na transakcijski račun prodavca

uvjerenje poreznih/poreskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH da kupac prvog stana u periodu 10 godina prije dana stupanja na snagu Zakona o dopunama Zakona o PDV do dana podnošenja zahtjeva nije vršio prenos prava svojine nekretnina iz Pravilnika (za oba supružnika)

uvjerenja organa nadležnog za imovinsko pravne odnose izdato po mjestu prebivališta, kojim se dokazuje da kupac prvog stana trenutno, osim stana koji je predmet povrata PDV, nema u posjedu, vlasništvu ili suvlasništvu i u zajedničkom vlasništvu nekretnine iz Pravilnika (za supružnike)

dokaz da je prvi stan za koji se traži povrat PDV-a prijavljen odnosno evidentiran u službenim evidencijama

izjava kupca stana sa ovjerenim potpisom kod nadležnog tijela da kupuje prvi stan data na Obrascu IKPS – Izjava kupca prvog stana, koja je u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio,

izjavu o članovima domaćinstva ovjerenu od strane nadležnog organa

potvrdu sa bankovnim računom kupca prvog stana ili ugovor o otvaranju važećeg računa kod banke na koji će UIO izvršiti povrat PDV-a,

izjava kupca stana sa ovjerenim potpisom kod nadležnog tijela da je saglasan sa obradom ličnih podataka za potrebe postupka i evidencije na Obrascu ISLP – Obrazac izjava o saglasnosti za obradu ličnih podataka, koja je u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio

Dio dokumenata biće potrebno dostaviti za svakog od članova porodičnog domaćinstva za kojeg se traži povrat kupac prvog stana.

Ko nema pravo na povrat?

Pravo na povrat PDV ne može da ostvari lice koje je kao kupac prvog stana ranije ostvarilo pravo na povrat PDV-a te ono na ime kojeg je, kao člana porodičnog domaćinstva, kupac prvog stana ostvario povrat PDV s tim da isti može ostvariti pravo na povrat pri kupovini prvog stana u površini i iznosu umanjenom za već iskorišteno pravo.

"To pravo nema lice koje ne ispunjava neki od uslova propisanih te za kojeg bi se utvrdilo da na prevarnim radnjama ili protivzakonitim poslovima zasniva svoj zahtjev za povrat PDV kod kupovine stana", piše u Pravilniku, uz opasku da pravo na povrat PDV-a nije prenosivo i ne može se naslijediti.

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"Izuzetno, pravo na povrat se može naslijediti samo ukoliko je kupac stana zahtjev za povrat PDV-a prema UIO podnio prije nastupanja njegove smrti, u kojem slučaju se pravo prenosi na nasljednike saglasno građanskim propisima koji regulišu materiju nasljeđivanja i isti su solidarno odgovorni u slučaju naknadnog obračuna i naplate PDV koji je bio predmet povrata", propisano je aktom koji je usvojen u UO UIO BiH.

Procedura

Zahtjev za povrat poreza podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici UIO u regionalnom centru, prema sjedištu prodavca stana.

"Organizaciona jedinica po sprovedenom postupku provjere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na povrat PDV-a, rješenjem odlučuje o zahtjevu u roku od šest mjeseci od dana podnošenja urednog zahtjeva", propisano je Pravilnikom.

Lice kojem je odobren povrat PDV po osnovu kupovine prvog stana, ne može otuđiti nabavljeni stan prije isteka roka od 5 godina računajući od dana kada mu je rješenje kojim je odobren povrat uručeno i ovo ograničenje će se, kako je precizirano, evidentirati kod organa nadležnog za imovinsko pravne odnose.

U suprotnom, biće dužan platiti PDV uvećan za pripadajući iznos kamate koja se redovno računa na iznose indirektnih poreza.

Maksimalan iznos povrata PDV-a koji se može ostvariti po jednom zahtjevu kupca prvog stana ne može iznositi više od 24.557,74 KM od sume plaćenog PDV-a.

(Glas Srpske)