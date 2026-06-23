Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 50. kolu

Loto rezultati 50. kola, koje je izvučeno 23.06.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 35, 26, 20, 38, 5, 25, 23.

Loto 7/39 rezultati, 50. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 1.000.000 KM, izvučeni su brojevi: 35, 26, 20, 38, 5, 25, 23.

U ovoj igri nije bilo dobitnika

Loto plus rezultati, 50. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 5.290.000 KM, izvučeni su brojevi: 25, 19, 29, 7, 5, 3, 11.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 50. kolo

Džoker igra u 50. kolu iznosila je 20.000 KM, izvučeni su brojevi: 4, 3, 6, 6, 9, 2.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.