Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 49. kola

Izvučeni su brojevi u 49. kolu igre Loto, koja je bila vrijedna 950.000 KM.

Dobitna kombinacija u ovom kolu glasila je 27, 38, 7, 30, 26, 19 i 14.

Glavnog dobitka u ovom kolu nije bilo, ali je četvoro igrača dobilo šestice vrijedne po skoro 13.000 konvertibilnih maraka.

Loto plus

Za malu doplatu na svojim tiketima igrači su u igri Loto plus imali priliku da osvoje 5.250.000 maraka.

Izvučeni brojevi u ovoj igri su 19, 31, 25, 23, 8, 35 i 4

Ni u ovoj igri nije izvučena premija.

Džoker

Igra Džoker bila je vrijedna 1.030.000.

Džoker broj u 49. kolu glasio je 073007.

Ova kombinacija jednom srećniku je donijela Džoker dobitak i učinila ga milionerom. Čestitamo srećnom dobitniku.