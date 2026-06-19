Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 49. kola

Autor:Stevan Lulić
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Izvučeni su brojevi u 49. kolu igre Loto, koja je bila vrijedna 950.000 KM.
Dobitna kombinacija u ovom kolu glasila je 27, 38, 7, 30, 26, 19 i 14.
Glavnog dobitka u ovom kolu nije bilo, ali je četvoro igrača dobilo šestice vrijedne po skoro 13.000 konvertibilnih maraka.
Za malu doplatu na svojim tiketima igrači su u igri Loto plus imali priliku da osvoje 5.250.000 maraka.
Izvučeni brojevi u ovoj igri su 19, 31, 25, 23, 8, 35 i 4
Ni u ovoj igri nije izvučena premija.
Igra Džoker bila je vrijedna 1.030.000.
Džoker broj u 49. kolu glasio je 073007.
Ova kombinacija jednom srećniku je donijela Džoker dobitak i učinila ga milionerom. Čestitamo srećnom dobitniku.
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