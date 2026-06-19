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Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 49. kola

Autor:

Stevan Lulić
19.06.2026 20:13

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Извучени Лото бројеви: Резултати 49. кола
Foto: screenshot / ATV

Izvučeni su brojevi u 49. kolu igre Loto, koja je bila vrijedna 950.000 KM.

Dobitna kombinacija u ovom kolu glasila je 27, 38, 7, 30, 26, 19 i 14.

Glavnog dobitka u ovom kolu nije bilo, ali je četvoro igrača dobilo šestice vrijedne po skoro 13.000 konvertibilnih maraka.

Loto plus

Za malu doplatu na svojim tiketima igrači su u igri Loto plus imali priliku da osvoje 5.250.000 maraka.

Izvučeni brojevi u ovoj igri su 19, 31, 25, 23, 8, 35 i 4

Ni u ovoj igri nije izvučena premija.

Džoker

Igra Džoker bila je vrijedna 1.030.000.

Džoker broj u 49. kolu glasio je 073007.

Ova kombinacija jednom srećniku je donijela Džoker dobitak i učinila ga milionerom. Čestitamo srećnom dobitniku.

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