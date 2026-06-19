Počela gradnja kuće za samohranu majku dvoje djece iz Krajine

Autor:ATV redakcija
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Počeli su građevinski radovi na izgradnji kuće za Zinajdu, samohranu majku dvoje djece iz Cazina, čime je napravljen veliki korak ka rješavanju stambenog pitanja ove porodice.
Zahvaljujući podršci humanitarne organizacije "4 Lajf" i brojnim ljudima dobrog srca koji su učestvovali u akciji pomoći, Zinajda i njeni sinovi uskoro bi trebali dobiti siguran i topao dom.
Početak radova donio je novu nadu porodici koja je godinama živjela u teškim uslovima.
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Svaki novi zid koji bude podignut simbol je solidarnosti, zajedništva i humanosti svih onih koji su odlučili pomoći.
Ova akcija još jednom pokazuje koliko zajednica može učiniti kada se ujedini oko plemenitog cilja.
Ukoliko radovi budu tekli planiranom dinamikom, Zinajda i njena djeca uskoro će useliti u svoj novi dom i započeti novo životno poglavlje.
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