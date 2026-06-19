Tovne svinje pojeftinile, mesari to ignorišu

Svinjetina žive vage u Republici Srpskoj je pojeftinila, ali cijene u mesnicama i dalje ne padaju.

Kilogram žive vage, trenutno, u prosjeku košta oko 5,5 KM, što je gotovo upola jeftinije nego uoči Đurđevdana. Naime, neposredno prije ove slave, prasići su koštali i do 10 KM po kilogramu.

Kako su za Srpskainfo potvrdili u Udruženju uzgajivača svinja Srpske, u padu je i cijena tovnih svinja.

Mišo Maljčić, predsjednik ovog udruženja, ističe da kilogram žive vage tovljenika košta oko 2,8 KM.

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"Od početka godine, domaće tovne svinje su pojeftinile za oko 0,5 KM po kilogramu. Naime, negd‌je krajem prošle godine, kilogram žive vage je koštao oko 3,3 KM", kaže za Srpskainfo Maljčić.

Prema njegovim riječima, pojeftinjenje tovnih svinja trebalo je da dovede do pada cijene mesa u mesnicama.

"Ako je kilogram žive vage pojeftinio za 0,5 KM, cijena mesa je trebalo da padne za oko 1 KM. Međutim, mesari drže stare cijene, umjesto da ih spuste, kako bi narod više kupovao meso. Onda bismo i mi više prodavali i, praktično, svi bi u ovom lancu bili zadovoljni. Ovako, mesari ne žele da se odreknu dijela zarade", smatra Maljčić.

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Naglašava da domaćim uzgajivačima najveći problem pravi prekomjeran uvoz kako svinja, tako i mesa.

Kad je riječ o prasićima, iako je njihova cijena kudikamo povoljnija nego prije mjesec i po, prodaje gotovo da i nema. Jedan od razloga je i to što smo u periodu posta, a drugi što u ovo doba godine nema nekih većih okupljanja ljudi.

Međutim, negd‌je oko polovine jula, za očekivati je da njihova cijena krene gore, jer je riječ o periodu godine kada dolazi dijaspora i kada se ljudi, generalno, više okupljaju i prave razna slavlja.