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Isplati se provozati: Dizel u ovom mjestu u BiH košta 2,29 KM

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 15:24

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Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Foto: Tanjug/AP/Julio Cortez

Dok se cijene naftnih derivata u većim gradskim centrima širom Bosne i Hercegovine i dalje drže na znatno višem nivou, sa benzinskih pumpi u Krajini stižu vijesti o drastično jeftinijem gorivu.

Prema najnovijim podacima, u Cazinu je zabilježena jedna od najnižih cijena dizela u državi.

Naime, na benzinskoj pumpi Petrol-P d.o.o. u cazinskom naselju Ostrožac bb, cijena litra dizela iznosi nevjerovatnih 2,29 KM.

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Na istoj lokaciji, gorivo Super 95 košta 2,30 KM po litru. Kada je riječ o ostalim vrstama goriva u Cazinu, Super 98 se na pumpi Euro-Xet d.o.o. u Ćoralićima prodaje za 2,56 KM, dok se cijena tečnog naftnog gasa (LPG/plin) kreće oko 1,31 KM, koliko iznosi na pumpi Durić Benz d.o.o..

Sarajevo, Mostar i Tuzla znatno skuplji

Ovakve cifre predstavljaju ogroman jaz u odnosu na druge bh. gradove, gdje vozači za litar goriva moraju izdvojiti i do 70 feninga više.

U Sarajevu situacija varira po opštinama, ali su cijene generalno visoke:

U opštini Sarajevo Centar dizel dostiže cijenu od 2,94 KM, dok je Super 95 pozicioniran na 2,82 KM. Super 98 u ovom dijelu grada ide i do 3,05 KM po litru, prenosi "Raport".

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Na području opština Novo Sarajevo i Stari Grad dizel se prodaje po cijeni od 2,98 KM. Nešto niže cijene u Sarajevu bilježe se u opštini Novi Grad, gdje se dizel može naći za 2,84 KM, a Super 95 za 2,75 KM.

Detaljniji uvid u sarajevske pumpe pokazuje da Bingo Petrol u ulici Džemala Bijedića nudi dizel za 2,84 KM, dok Seleks d.o.o. na lokaciji Milana Preloga drži istu cijenu za dizel, a Premium 95 prodaje za 2,75 KM.

Slično stanje kao u Sarajevu vlada i u drugim regionalnim centrima.

U Mostaru cijena dizela iznosi 2,84 KM, Super 95 košta 2,75 KM, dok je za Super 98 potrebno izdvojiti 2,81 KM. U Tuzli je cijena dizela identična i iznosi 2,84 KM, dok se Super 95 prodaje za 2,79 KM, a Super 98 za 2,61 KM.

Cijena plina (LPG) u ovim gradovima oscilira između 1,21 KM u Mostaru i 1,26 KM u Tuzli.

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Ovi podaci jasno pokazuju da geografska lokacija i konkurentnost tržišta u pojedinim regijama i dalje igraju ključnu ulogu u formiranju krajnjih cijena na domaćim benzinskim pumpama.

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Tagovi :

gorivo

Cijene goriva

Pojeftinjenje

Dizel cijena

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