Minić i Praštalo otvorili konferenciju "Gradimo region - Trebinje 2026"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i Maja Praštalo, direktorica i jedna od vlasnica kompanije Integral inženjering danas su u Trebinju otvorili regionalnu infrastrukturnu i građevinsku konferenciju "Gradimo region".

Konferenciji prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, kao i ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.

Republika Srpska Počinje prva Međunarodna konferencija "Gradimo region - Trebinje 2026"

Prisutni su i generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović, generalni direktor "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković, gradonačelnik Trebinja Marko Ćurić, te brojni gradonačelnici i načelnici lokalnih zajednica iz Srpske i regiona.

Podsjećamo, u Trebinju danas počinje dvodnevna konferencija "Gradimo region" koja će okupiti predstavnike nadležnih institucija iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, kao i ključne aktere građevinskog i finansijskog sektora koji učestvuju u strukturisanju velikih investicionih projekata.