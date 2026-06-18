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Minić i Praštalo otvorili konferenciju "Gradimo region - Trebinje 2026"

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 10:58

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Минић и Праштало отворили конференцију у Требињу
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i Maja Praštalo, direktorica i jedna od vlasnica kompanije Integral inženjering danas su u Trebinju otvorili regionalnu infrastrukturnu i građevinsku konferenciju "Gradimo region".

Konferenciji prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, kao i ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.

Требиње конференција

Republika Srpska

Počinje prva Međunarodna konferencija "Gradimo region - Trebinje 2026"

Prisutni su i generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović, generalni direktor "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković, gradonačelnik Trebinja Marko Ćurić, te brojni gradonačelnici i načelnici lokalnih zajednica iz Srpske i regiona.

Podsjećamo, u Trebinju danas počinje dvodnevna konferencija "Gradimo region" koja će okupiti predstavnike nadležnih institucija iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, kao i ključne aktere građevinskog i finansijskog sektora koji učestvuju u strukturisanju velikih investicionih projekata.

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Savo Minić

Trebinje 2026: Gradimo region

Trebinje

Konferencija

Republika Srpska

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