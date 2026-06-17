Nakon Trampovih prijetnji Iranu: Porasle cijene nafte

Cijene nafte na svjetskim tržištima porasle su danas za više od jedan odsto nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da bi vojna dejstva protiv Irana mogla da budu nastavljena ukoliko Teheran ne ispuni očekivanja Vašingtona.

Međunarodno referentna nafta Brent porasla je na oko 80 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI premašila je 77 dolara po barelu, preneli su mediji.

Tramp je rekao da memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana još nije konačno usaglašen i da mogućnost novih vojnih udara ostaje otvorena, što je povećalo neizvesnost na energetskim tržištima.

Sporazum između dve zemlje, kojim je produžen prekid vatre za dodatnih 60 dana, trebalo bi da omogući nastavak pregovora o trajnom rješenju sukoba i postepenu normalizaciju izvoza iranske nafte.

Međutim, stručnjaci iz naftne industrije upozoravaju da će za potpuni oporavak iranske proizvodnje i preradnih kapaciteta biti potrebno znatno vreme, zbog čega se ne očekuje brzo povećanje ponude na tržištu.

I pored današnjeg rasta, cijene nafte ostaju blizu najnižeg nivoa u posljednja tri mjeseca, pod uticajem procjena da bi globalna ponuda u narednim godinama mogla značajno da premaši tražnju.

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Međunarodna agencija za energetiku saopštila je u svojoj prvoj projekciji za 2027. godinu da bi svjetska proizvodnja nafte mogla da poraste za osam miliona barela dnevno, dok bi globalna potrošnja istovremeno bila veća za svega dva miliona barela dnevno.