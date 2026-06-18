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Почиње прва Међународна конференција "Градимо регион - Требиње 2026"

18.06.2026 10:19

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Требиње конференција Градимо регион
Фото: ATV

Почиње прва по реду конференција под називом "Градимо регион - Требиње 2026", а на догађај су стигли и највиши званичници Републике Српске.

Конференцији присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар енергетике и рударства Петар Ђокић, министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић, као и министар трговине и туризма Нед Пуховац.

Присутни су и генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић, генерални директор "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић, градоначелник Требиња Марко Ћурић, те бројни градоначелници и начелници локалних заједница из Српске и региона.

Званичници су по доласку погледали макету Новог Требиња, а која представља један од најзначајнијих капиталних пројеката за Требиње.

Требиње 2026 –Градимо регион

Конференција окупља представнике влада, градова и компанија који су лидери у области грађевинарства, инфраструктуре и просторног планирања у овом дијелу Европе.

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Тагови :

Требиње

Требиње 2026: Градимо регион

Конференција

Милорад Додик

Саво Минић

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