Скраћивањем приправничког стажа млади ће брже постати пуноправни учесници у радним процесима

Аутор:АТВ редакција
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Измјенама законских прописа којима се приправнички стаж за лица са високом стручном спремом скраћује са 12 на шест мјесеци, а за лица са средњом стручном спремом са шест на три мјесеца омогућиће младима да сада много брже могу стећи своја практична знања и радно искуство које је потребно за самостално обављање посла у њиховој струци, што значи да ће они брже постати пуноправни учесници у радним процесима, код послодавца, навела је Андреа Милинчић, помоћник министра за рад и запошљавање Републике Српске.
Измјенама законских прописа којима се приправнички стаж за лица са високом стручном спремом скраћује са 12 на шест мјесеци, а за лица са средњом стручном спремом са шест на три мјесеца омогућиће младима да сада много брже могу стећи своја практична знања и радно искуство које је потребно за самостално обављање посла у њиховој струци, што значи да ће они брже постати пуноправни учесници у радним процесима, код послодавца, навела је у Јутарњем програму РТРС-а Андреа Милинчић, помоћник министра за рад и запошљавање Републике Српске.
"Главни разлог за скраћивање приправничког стажа је потреба да се трајање приправничког стажа усклади са стварним потребама тржишта рада. Наиме, на евиденцији Завода за запошљавање, ми имамо три хиљаде младих лица који имају високу стручну спрему, али нису стекли могућност да одраде приправнички стаж, што значи да је њихово запошљавање отежано и да је њихова професионална афирмација отежана у струци за коју су се школовали", навела је Милинчићева.
Рекла је да је циљ да се омогући ефикасније тржиште рада, бржа интеграција младих, њихову професионалну интеграцију на тржиште рада, смањење трошкова, уз очување основне сврхе стручног оспособљавања.
"Било је жалби од младих људи управо због дужине трајања приправничког стажа. То је представљало, с једне стране, проблем и за младе људе, односно, период трајања, кад говоримо о години дана, односно, кад говоримо о високој стручној спреми, то је у данашње вријеме младим људима дуг период да буду ограничени, односно да буду уоквирени и да не могу да напредују, односно, да примају само 80 одсто плате за радно мјесто за које се оспособљавају", рекла је она, ако и да је то за послодавце био трошак административне природе.
Оно што је најважније, додаје она, млади ће много брже сада стећи своја практична знања и радно искуство које је потребно за самостално обављање посла у њиховој струци, што значи да ће они брже постати пуноправни учесници у радним процесима, код послодавца.
"Послодавци ће бити у обавези да програм оспособљавања приправника учине ефикаснијим, да се фокусирају на оне вјештине, које су стварно потребне за обављање послова и задатака одређеног радног мјеста. Тако да се надамо да ће убрзати сам процес оспособљавања младих људи, да ће се убрзати, као што је, наравно, данас, све убрзано, тако исто очекујемо да ће то пратити тренд, када је у питању само оспособљавање у року од шест месеци, односно три, за средњу стручну спрему", рекла је она.
Поручила је да ће скраћење приправничког стажа утицати и на брже испуњење услова за полагање стручних испита у областима у којима је то прописано.
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