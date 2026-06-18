Logo

Скраћивањем приправничког стажа млади ће брже постати пуноправни учесници у радним процесима

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 09:43

Коментари:

0
влада српске сједница плате и пензије повећање
Фото: ATV

Измјенама законских прописа којима се приправнички стаж за лица са високом стручном спремом скраћује са 12 на шест мјесеци, а за лица са средњом стручном спремом са шест на три мјесеца омогућиће младима да сада много брже могу стећи своја практична знања и радно искуство које је потребно за самостално обављање посла у њиховој струци, што значи да ће они брже постати пуноправни учесници у радним процесима, код послодавца, навела је Андреа Милинчић, помоћник министра за рад и запошљавање Републике Српске.

Измјенама законских прописа којима се приправнички стаж за лица са високом стручном спремом скраћује са 12 на шест мјесеци, а за лица са средњом стручном спремом са шест на три мјесеца омогућиће младима да сада много брже могу стећи своја практична знања и радно искуство које је потребно за самостално обављање посла у њиховој струци, што значи да ће они брже постати пуноправни учесници у радним процесима, код послодавца, навела је у Јутарњем програму РТРС-а Андреа Милинчић, помоћник министра за рад и запошљавање Републике Српске.

"Главни разлог за скраћивање приправничког стажа је потреба да се трајање приправничког стажа усклади са стварним потребама тржишта рада. Наиме, на евиденцији Завода за запошљавање, ми имамо три хиљаде младих лица који имају високу стручну спрему, али нису стекли могућност да одраде приправнички стаж, што значи да је њихово запошљавање отежано и да је њихова професионална афирмација отежана у струци за коју су се школовали", навела је Милинчићева.

Рекла је да је циљ да се омогући ефикасније тржиште рада, бржа интеграција младих, њихову професионалну интеграцију на тржиште рада, смањење трошкова, уз очување основне сврхе стручног оспособљавања.

"Било је жалби од младих људи управо због дужине трајања приправничког стажа. То је представљало, с једне стране, проблем и за младе људе, односно, период трајања, кад говоримо о години дана, односно, кад говоримо о високој стручној спреми, то је у данашње вријеме младим људима дуг период да буду ограничени, односно да буду уоквирени и да не могу да напредују, односно, да примају само 80 одсто плате за радно мјесто за које се оспособљавају", рекла је она, ако и да је то за послодавце био трошак административне природе.

Оно што је најважније, додаје она, млади ће много брже сада стећи своја практична знања и радно искуство које је потребно за самостално обављање посла у њиховој струци, што значи да ће они брже постати пуноправни учесници у радним процесима, код послодавца.

"Послодавци ће бити у обавези да програм оспособљавања приправника учине ефикаснијим, да се фокусирају на оне вјештине, које су стварно потребне за обављање послова и задатака одређеног радног мјеста. Тако да се надамо да ће убрзати сам процес оспособљавања младих људи, да ће се убрзати, као што је, наравно, данас, све убрзано, тако исто очекујемо да ће то пратити тренд, када је у питању само оспособљавање у року од шест месеци, односно три, за средњу стручну спрему", рекла је она.

Поручила је да ће скраћење приправничког стажа утицати и на брже испуњење услова за полагање стручних испита у областима у којима је то прописано.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

Приправнички стаж

високо образовање

средњошколци у Српској

Коментари (0)

Више из рубрике

Српска креће у ширење безготовинског плаћања

Република Српска

Српска креће у ширење безготовинског плаћања

54 мин

0
споменик 12 беба годишњица

Република Српска

Смрт дванаесте бебе усљед муслиманско-хрватске блокаде

1 ч

0
Беба

Република Српска

У Српској рођена 21 беба

2 ч

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Република Српска

Домови здравља широм Српске у проблему: Љекара све мање

2 ч

1

  • Најновије

10

19

Почиње прва Међународна конференција "Градимо регион - Требиње 2026"

10

18

Леброн Џејмс остаје у Лејкерсима?

10

07

Сједница Владе Републике Српске

10

02

Хрватска нема право на кикс

09

58

Српска дочекује дјецу са Космета

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима