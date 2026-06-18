У Српској рођена 21 беба

Аутор:АТВ редакција
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, осам дјевојчица и 13 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је 13 беба, Источном Сарајеву и Бијељини по двије, а по једна у Добоју, Приједору, Фочи и Невесињу.
У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и девет дјечака, Источном Сарајеву два дјечака, Бијељини дјечак и дјевојчица, Добоју, Приједору и Фочи по дјевојчица, а у
Невесињу дјечак.
У породилиштима Градишка, Требиње и Зворник није било порода.
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