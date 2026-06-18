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У Српској рођена 21 беба

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 07:49

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Беба
Фото: Pexels/Photo by Valeria Boltneva

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, осам д‌јевојчица и 13 д‌јечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је 13 беба, Источном Сарајеву и Бијељини по двије, а по једна у Добоју, Приједору, Фочи и Невесињу.

У Бањалуци су рођене четири д‌јевојчице и девет д‌јечака, Источном Сарајеву два д‌јечака, Бијељини д‌јечак и д‌јевојчица, Добоју, Приједору и Фочи по д‌јевојчица, а у

Невесињу д‌јечак.

У породилиштима Градишка, Требиње и Зворник није било порода.

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Тагови :

рођене бебе

Породилишта

Република Српска

породиље

Клиника за гинекологију

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