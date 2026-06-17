Фактор плус о анкетама у Српској: Наша истраживања показују другачији однос политичких снага

Аутор:АТВ
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Нова анкета која је у јавност пласирана у јеку борбе за опозиционог кандидата за предсједника Републике Српске додатно је подигла политичку температуру и отворила нову полемику о вјеродостојности истраживања јавног мњења.
Истраживање је представљено као анкета агенције Ипсос, а према тврдњама појединих политичких актера иза њега стоји Покрет Сигурна Српска Драшка Станивуковића.
Све долази у тренутку када опозиција пролази кроз можда и најтежи период унутрашњих односа уочи општих избора. Након што је Главни одбор СДС-а остао при одлуци да за предсједника Републике Српске кандидује Бранка Бланушу, све су гласније најаве да би Драшко Станивуковић већ ове седмице могао да објави властиту кандидатуру. Истовремено, анкета у којој је управо лидер ПСС-а представљен као најјачи опозициони кандидат у хипотетичким дуелима са потенцијалним кандидатима СНСД-а, иако званичне кандидатуре још нису поднесене, изазвала је нове међусобне оптужбе опозиционих лидера о политички мотивисаним и нарученим истраживањима.
На објављене резултате осврнуо се програмски директор београдске агенције Фактор плус Предраг Лацмановић, који истиче да не жели да коментарише истраживања других агенција.
"Ја никада не коментаришем истраживања других, то је мој принцип", каже Лацмановић за "Српска инфо".
Агенција Фактор плус спровела је истраживање теренским анкетирањем на узорку од 1.200 пунољетних грађана Републике Српске крајем маја и почетком јуна ове године. Лацмановић истиче да Фактор плус није ни радио истраживање појединачних предсједничких кандидата, јер званична изборна трка још није ни почела.
"Ми нисмо радили појединачне кандидате јер се још ни не зна ко су. Из искуства знамо да се бирачи док се не објаве кандидатуре у великим процентима одговарају да не знају за кога ће гласати", наводи он.
Умјесто тога, како објашњава, грађани су питани шта ће бити пресудно када буду бирали предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ.
"У недостатку званичних кандидатура питали смо бираче шта ће бити одлучујуће за њих када буду бирали предсједника и члана Предсједништва. Издвојила су се два одговора. Највише бирача ће одабрати на основу тога да ли кандидат припада политичкој групацији за коју вјерују да је најбоља за Српску, затим ће одлучивати на основу тога да ли сматрају да тај кандидат може и зна да заштити Републику Српску", истиче Лацмановић.
Такав приступ разликује се од анкете која је претходних дана доспјела у јавност, у којој је бирачима понуђен само један опозициони политичар у директним дуелима са потенцијалним
кандидатима СНСД-а, иако званичне кандидатуре још нису потврђене.
Говорећи о рејтингу политичких странака, Лацмановић наводи да истраживања његове агенције показују другачије односе политичких снага.
"Што се тиче странака СНСД је стабилно на нешто више од 40 одсто. То је подршка коју СНСД има већ дуже вријеме. Заједно са коалиционим партнерима имају 54 одсто. ПСС је више него дупло мање од СНСД-а и има око 19 одсто подршке, СДС је на око 12 одсто, Народни фронт на шест, За правду и ред пет одсто. Дакле збир опозиције је око 43 одсто", каже он.
На питање да ли га овакви резултати изненађују с обзиром на то да је СНСД дуго на власти, одговара да не види разлог за изненађење.
"Овакви рејтинзи странака нису изненађујући јер већ дуже вријеме већина грађана сматра да Српска иде у добром правцу", истиче Лацмановић.
Подсјећа да је посљедње истраживање, рађено почетком јуна, показало да 46 одсто грађана сматра да Република Српска иде у добром правцу, 35 одсто да иде у лошем, док 19 одсто нема став.
Додаје да готово половина испитаника сматра да садашња власт треба да остане.
"Од укупног броја испитаних 47 одсто грађана каже да је боље да власт остане иста, 29 одсто је за промјене, а 24 одсто каже да не зна", наводи он.
Говорећи о рејтингу предсједника СНСД-а Милорада Додика, Лацмановић каже да и ту истраживања показују јасну предност.
"Оно што Додик ради и говори подржава више од 50 одсто грађана Српске, нешто од онога што ради и говори подржава 20 одсто, против свега што Додик ради и говори 18 одсто, а 12 одсто нема одговор", каже Лацмановић.
Према његовим ријечима, због тога није изненађење што управо Додик има највеће повјерење бирача.
"Када знате ово онда није никакво изненађење што у истраживањима добијамо да је Додик политичар у кога бирачи имају највеће повјерење и да је оно дупло веће од првог сљедећег
политичара и веће за 20 одсто него што је збир подршке свих опозиционих лидера заједно", додаје он.
На питање да ли ће бирачи који подржавају Додика аутоматски гласати и за кандидата којег СНСД подржи, Лацмановић није желио да износи процјене.
"Ја могу да говорим само оно што смо добили као одговоре на питања. Све друго би биле спекулације које нису дозвољене у овом послу", поручује он.
Ипак, открива да су истраживали једно питање које се дјелимично односи на ту дилему.
"Једино што смо истраживали, а да има додирних тачака са вашим питањем, јесте да ли би бирачи гласали за кандидата власти или опозиције ма ко он да буде. Резултат показује двоцифрену предност кандидата власти", закључује Лацмановић.
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