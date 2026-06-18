Смрт дванаесте бебе усљед муслиманско-хрватске блокаде

Аутор:АТВ редакција
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У болници у Бањалуци 19. јуна 1992. године умрла је дванаеста беба због несташице кисеоника јер САД и остале западне земље нису дозвољавале доставу хуманитарне помоћи ваздушним путем западном дијелу Републике Српске.
Прва од 12 беба у Бањалуци, због оваквог драстичног кршења људских права, умрла је 22. маја 1992. године.
Несташица кисеоника била је посљедица блокаде српске територије од хрватских и муслиманских војних снага у рејону Посавине.
Ове смрти, као и све већа несташица основних животних потрепштина биле су разлог за покретање велике војне операције "Коридор 92", током које су се снаге Војске Републике Српске сукобиле са хрватским и муслиманским снагама.
Сукоби су трајали од 14. до 26. јуна 1992. године и завршили су се пробојем блокаде, преноси Срна.
Касније је у народу ова историјска војна побједа названа битка за "Коридор живота", која је почела наредбом генерала Војске Републике Српске Момира Талића: "Нећу да дјеца умиру!"
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