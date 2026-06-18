Српска дочекује дјецу са Космета

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска и ове године биће домаћин дјеци са Косова и Метохије.
У оквиру 14. по реду пројекта "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске", од 19. до 26. јуна у наше градове стићи ће око 800 дјеце, просвјетних радника и младих са потешкоћама у развоју.
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"Сутра нам долази око 800 дјеце, просвјетних радника и младих са потешкоћама у развоју. 20 локалних заједница биће домаћини дјеци са Косова и Метохије. Долазе нам дјеца из више од 50 основних школа са КиМ", рекао је Милорад Арлов, предсједник Одбора за помоћ Србима на Косову и Метохији.
Додао је да ће госте са КиМ дочекати митрополит зворнички тузлански Фотије, а то је велика част.
Директор ОШ "Холандија" из Лакташа Новислав Тепић рекао је да ова школа већ 14 школа учествује у овом пројекту.
"Врло радо се одазивамо пројекту "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске" и то нам причињава велико задовољство", истакао је Тепић.
(РТРС)
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