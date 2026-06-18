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Минић: Смањили смо цијену стручног испита са 800 КМ на 400 КМ

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 09:47

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Влада РС
Фото: Vlada Republike Srpske

Смањили смо цијену стручног испита са 800 КМ на 400 КМ, написао је премијер Републике Српске на Иксу.

"То је конкретна подршка младима, запосленима и свима који желе да се стручно усавршавају и напредују", наводи Минић.

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Тагови :

Влада Републике Српске

кабинет предсједника

стручни испит

Република Српска

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