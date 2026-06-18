Аутор:АТВ редакција
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Смањили смо цијену стручног испита са 800 КМ на 400 КМ, написао је премијер Републике Српске на Иксу.
"То је конкретна подршка младима, запосленима и свима који желе да се стручно усавршавају и напредују", наводи Минић.
Смањили смо цијену стручног испита са 800 КМ на 400 КМ.— Саво Минић (@minic_savo) June 18, 2026
То је конкретна подршка младима, запосленима и свима који желе да се стручно усавршавају и напредују. pic.twitter.com/naJVoiXtxD
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