Minić: Registar privrednika pokazaće s kakvim kapacitetima raspolažemo

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Trebinju da će najavljeni registar privrednika donijeti jedinstvenu bazu ljudskih i materijalnih resursa u privredi Republike Srpske, od čega će koristi biti višestruke.

"To znači da ćemo biti svjesni svog kapaciteta, da ćemo moći lakše da reagujemo kad se u jednoj grani privrede pojavi problem. Sada vidimo da su nam tri, četiri privredne djelatnosti u problemu, pogotovo jedan dio prerađivačke industrije i registar će nam pomoći da lakše možemo preraspodijeliti sredstva", rekao je Minić novinarima u Trebinju.

Minić je naveo da u ovom momentu Republika Srpska ima značajan broj privrednih subjekata, koji raspolažu i stručnim ljudskim resursima, ali i izuzetnom opremom i mehanizacijom.

"Registar nam je potreban da tačno znamo s čim raspolažemo u svakoj našoj regiji", dodao je Minić.

Govoreći o današnjoj konferenciji "Gradimo region - Trebinje 2026", Minić je istakao da je budućnost svih velikih projekata, kako u Republici Srpskoj tako i regionu, u partnerstvu realnog sektora i institucija.

On je izrazio očekivanje da će efekti današnje konferencije biti daleko veći nego što se to očekivalo i da će predstaviti sve potencijale Republike Srpske za velike infrastrukturne projekte.

Minić je potvrdio da će Vlada Srpske obezbijediti pomoć poljoprivredniku Milošu Brčiću iz Bileće, kojem je od udara groma stradalo pet krava, prenosi Srna.