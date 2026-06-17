Pad cijena nafte donijeće olakšanje na pumpama, ne i u marketima

Cijena barela nafte na svjetskim berzama trenutno iznosi oko 80 dolara, što je približno 20 odsto manje u odnosu na period od prije nekoliko sedmica. Ukoliko se cijena nafte na svjetskom tržištu zadrži na ovom nivou ili nastavi padati, građani Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli plaćati gorivo jeftinije za pet do deset feninga po litru, a prema pojedinim procjenama i više.

Prve korekcije već su vidljive u nabavnim cijenama, ali će se njihov efekat na benzinskim pumpama osjetiti tek nakon što budu potrošene postojeće zalihe. Aktuelna cijena dizela na pumpama u Bosni i Hercegovini kreće se oko tri konvertibilne marke po litru.

Pojeftinjenje uz vremenski odmak

Ekonomski stručnjak Damir Bećirović pojašnjava da maloprodajne cijene naftnih derivata ne prate odmah kretanja na svjetskom tržištu.

„S obzirom na to da maloprodaja naftnih derivata reaguje s odmakom od nekoliko sedmica, koje su potrebne za transport i potrošnju postojećih zaliha, za dvije do tri sedmice možemo očekivati pad cijena naftnih derivata u Bosni i Hercegovini“, kazao je Bećirović, javlja FTV.

Ekonomija Pojeftinili benzin i dizel, cijene goriva u BiH polako padaju

Sličnog je mišljenja i predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Bošković.

„Ne možemo očekivati da se bilo šta desi preko noći. Poskupljenje nije došlo preko noći, pa tako ni pojeftinjenje ne može doći preko noći. Kako se budu obnavljale zalihe, realno je očekivati smanjenje cijena“, rekao je Bošković.

Ograničenje marži na snazi

Federalna vlada nastoji ublažiti rast cijena ograničenjem marži u veleprodaji i maloprodaji naftnih derivata.

Prema važećoj odluci, maksimalna marža u veleprodaji iznosi šest feninga po litru, dok je maksimalna marža u maloprodaji ograničena na 25 feninga po litru.

Međutim, ekonomisti smatraju da ova mjera nije odgovor na aktuelna tržišna kretanja.

„Mogle su se privremeno ukinuti određene akcize ili barem porez na dodanu vrijednost. Ograničavanje marži nije nova mjera, ona postoji godinama. Kao što su ranije ograničavanje cijena predstavljali kao nešto spektakularno, sada se na isti način predstavlja i ova mjera“, naveo je Bećirović.