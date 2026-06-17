Ruski lanac s 20 odsto nižim cijenama ulazi na tržište BiH

Ruski trgovački lanac Mere ponovo šalje jasne signale da se sprema za povratak na tržište Bosne i Hercegovine.

Kompanija je ovih dana objavila oglas za poziciju Category Managera sa lokacijom u Istočnom Sarajevu, što ukazuje na nastavak aktivnosti na uspostavljanju poslovanja u BiH

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Riječ je o trećem po veličini ruskom lancu marketa koji posluje od 2009. godine te planira otvaranje objekata u Bosni i Hercegovini. U planu je otvaranje marketa površine oko 1.000 kvadratnih metara, piše BiznisInfo.ba.

Već su tražili radnike

Mere posluje u deset zemalja i poznat je po modelu “ultra-diskonta”, odnosno prodaji robe po cijenama koje su, prema tvrdnjama kompanije, i do 20 odsto niže od tržišnih, sa asortimanom od oko 1.500 raznovrsnih artikala.

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Ovo nije prvi signal da se ruski lanac priprema za dolazak na tržište BiH. Kompanija je i ranije objavljivala oglase za rukovodeće pozicije u Bosni i Hercegovini, uključujući menadžerska radna mjesta u drugim gradovima, što sugeriše da je riječ o širem projektu uspostavljanja poslovne mreže.

Najnoviji konkurs za Category Managera posebno je zanimljiv jer je riječ o jednoj od ključnih funkcija u maloprodajnom sektoru, zaduženoj za upravljanje asortimanom i saradnju sa dobavljačima.

Već su bili prisutni u BiH

Mere je već jednom pokušao osvojiti tržište Bosne i Hercegovine. Prije nekoliko godina otvorio je prodavnice u Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Doboju, uz najave snažne ekspanzije širom zemlje. Tada su najavljivali desetine novih objekata u većim gradovima.

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Međutim, već nakon kratkog perioda poslovanja sve prodavnice su zatvorene, a kompanija se povukla sa tržišta. Ostaje da se vidi hoće li drugi pokušaj biti uspješniji i da li će Mere ovoga puta uspjeti da ostvari ambiciozne planove na tržištu Bosne i Hercegovine.