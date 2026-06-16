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Spremite novčanike: Vrućina nije jedina nevolja koju donosi Super El Ninjo

Autor:

Stevan Lulić
16.06.2026 22:32

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Џеп
Foto: Pexels/Photo by Nicola Barts

Ekstremna vrućina nije jedina nevolja koju donosi meteorološki fenomen Super El Ninjo. Stručnjaci upozoravaju da spremite novčanike.

Naime, kako su poručili, ovaj fenomen mogao bi da udari građane po džepovima jer će vjerovatno rasti računi za struju u domaćinstvima.

Nestašica gasa

Nezavisna obavještajna služba za robu (ICIS) kaže da će predstojeći klimatski događaj pogoršati globalnu nestašicu gasa i dovesti do vrtoglavog rasta cijena.

El Ninjo će vjerovatno izazvati izuzetno vruće ljeto u Aziji, što će povećati potražnju za energijom jer ljudi uključuju klima uređaje.

Istovremeno, ova snažna vremenska pojava prijeti Evropi ledenom zimom koja će povećati potražnju za gasom koji se koristi za grijanje domova i preduzeća.

Графички приказ температура у БиХ
Grafički prikaz temperatura u BiH

ICIS kaže da će ovo pojačati napetu konkurenciju između Azije i Evrope, jer obje žure da nadoknade potrošene zalihe tečnog prirodnog gasa (TPG).

Andreas Šreder iz ICIS-a kaže da "El Ninjo znači vlažniji, topliji početak zime, ali hladniji i sušniji prvi kvartal 2027. godine".

"Procijenili smo da će Evropi biti potrebno do sedam milijardi dodatnih kubnih metara gasa tokom cijele zime, samo zbog ovih efekata hladnog vremena", rekao je Šreder.

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El Ninjo je dio prirodnog vremenskog ciklusa koji se naziva El Ninjo-Južna oscilacija, koji se mijenja između toplih i hladnih faza svakih dvije do sedam godina.

Obično pasati duvaju ka zapadu preko Pacifika, prenoseći toplu vodu iz Južne Amerike prema Australiji i omogućavajući hladnijoj vodi da se podigne duž obale.

Tokom El Ninjo faze ciklusa, ovi vjetrovi slabe ili se mijenjaju, omogućavajući nakupljanje tople vode u tropskom Pacifiku.

Ta koncentracija tople vode može povećati prosječnu globalnu temperaturu i poremetiti vremenske obrasce na globalnom nivou.

Zašto Super El Ninjo?

Naučnici upozoravaju da bi trenutni El Ninjo,koji tek počinje, mogao biti najjači ikada zabilježen, što ga čini Super El Ninjom.

Tako snažan događaj će imati posljedice koje će se proširiti na cijeli svijet.

U razgovoru za "Telegraf", Šreder sada upozorava da će jedan od tih efekata biti masovno povećanje cijena energije za domaćinstva u pojedinim regionima.

"Ovog ljeta se očekuje rekordni El Ninjo“, kaže Šreder.

Šta je fenomen El Ninjo u Tihom okeanu?

El Ninjo i La Ninja su tople i hladne faze (respektivno) ponavljajućeg klimatskog fenomena širom tropskog Pacifika - El Ninjo-Južne oscilacije, ili skraćeno "ENSO".

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Obrazac se može nepravilno mijenjati naprijed-nazad svakih dvije do sedam godina, i svaka faza pokreće predvidljive poremećaje temperature, vjetrova i padavina.

Ove promjene remete kretanje vazduha i utiču na globalnu klimu.

ENSO može biti u tri faze:

  • El Ninjo: Zagrijavanje površine okeana, ili iznadprosječne temperature površine mora (SST), u centralnom i istočnom tropskom Tihom okeanu. Iznad Indonezije, količina padavina se smanjuje, dok se količina padavina povećava iznad tropskog Tihog okeana. Vjetrovi na niskoj površini, koji obično duvaju od istoka ka zapadu duž ekvatora, umjesto toga slabe ili, u nekim slučajevima, počinju da duvaju u suprotnom smjeru, od zapada ka istoku.
  • La Ninja: Hlađenje površine okeana, ili temperatura površine mora ispod prosjeka (SST), u centralnom i istočnom tropskom Tihom okeanu. Iznad Indonezije, količina padavina ima tendenciju da se poveća, dok se količina padavina smanjuje iznad centralnog tropskog Tihog okeana. Uobičajeni istočni vjetrovi duž ekvatora postaju još jači.
  • Neutralno: Ni El Ninjo ni La Ninja. Često su temperature mora u tropskom Pacifiku uglavnom blizu prosjeka, objašnjava "climate.gov".

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Super El Ninjo

El Ninjo

vrućina

Potrošnja

Potrošnja struje

električna energija

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