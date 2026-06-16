Ovo su znakovi da je vaš telefon zaražen virusima: Obratite pažnju

Moderni Android telefoni imaju sve više zaštitnih sistema, ali virusi i maliciozne aplikacije i dalje predstavljaju rizik. Ako se uređaj ponaša neuobičajeno, moguće je da je neka aplikacija ili napad ugrozio telefon.

Najveći problem nije samo sporiji rad uređaja. Napadi mogu pokušati da ukradu lične podatke, pristupne šifre, informacije sa naloga ili finansijske podatke.

Fudbal Nikad luđa proslava: Zelenorćani nakon senzacije iznijeli jariće na ulice

Postoji nekoliko znakova koji mogu ukazivati da vaš Android telefon više nije bezbjedan.

Telefon radi čudno, pojavljuju se aplikacije i reklame

Jedan od prvih znakova problema je neobično ponašanje telefona. Ako se aplikacije same otvaraju, uređaj šalje poruke ili obavlja pozive bez vašeg odobrenja, to može biti ozbiljno upozorenje.

Posebno obratite pažnju ako se pojavljuju nepoznate aplikacije koje niste instalirali. Neki oblici malvera pokušavaju da se sakriju među drugim aplikacijama i rade u pozadini.

Česte iskačuće reklame van uobičajenih aplikacija takođe mogu ukazivati na problem. Ako se reklame pojavljuju na mjjestima gde ih ranije nije bilo, moguće je da ih izaziva neželjeni softver.

Srbija Kum izazvao nezapamćeni skandal na svadbi

Nepoznate prijave i nagla potrošnja baterije

Još jedan važan znak je sumnjiva aktivnost na vašim nalozima. Ako primetite prijave sa nepoznatih uređaja ili promene koje vi niste napravili, postoji mogućnost da su podaci kompromitovani.

Maliciozne aplikacije često rade u pozadini, zbog čega mogu izazvati ubrzano pražnjenje baterije ili češće zagrijavanje telefona.

Naravno, stariji telefon ili zahtevne aplikacije mogu imati isti efekat, ali nagla promena ponašanja uređaja zahtjeva provjeru.

Kako provjeriti da li nešto nije u redu sa Android telefonom

Ako sumnjate na virus, jedan od prvih koraka može biti pokretanje telefona u bezbjednom režimu rada. Taj režim privremeno isključuje aplikacije trećih strana, pa možete lakše utvrditi da li problem izaziva neka instalirana aplikacija.

Auto-moto Šta treba obavezno provjeriti na automobilu prije putovanja?

Ako telefon u bezbjednom režimu radi normalno, provjerite koje ste aplikacije skoro instalirali i uklonite one kojima ne vjerujete.

Važno je pregledati i dozvole aplikacija. U podešavanjima telefona možete provjeriti koje aplikacije imaju pristup kameri, mikrofonu, lokaciji ili porukama. Ako neka aplikacija ima ovlaštenja koja joj nisu potrebna, to može biti znak za oprez.

Najbolji način da spriječite napad

Najsigurnija zaštita počinje od osnovnih navika. Aplikacije instalirajte samo iz Gugl Plej prodavnice i izbjegavajte nepoznate izvore.

Redovno ažuriranje Android sistema i aplikacija važno je jer nova ažuriranja često popravljaju bezbjednosne propuste.

Ekonomija Banke u BiH uskoro uvode uslugu koja će usrećiti građane

Posebno pazite na sumnjive linkove u porukama i mejlovima. Mnogi napadi počinju tako što korisnik otvori sadržaj koji izgleda bezazleno, a zatim nenamerno dozvoli instalaciju ili pristup podacima.

Korišćenje jedinstvenih lozinki za naloge i provjera bezbjednosnih podešavanja dodatno smanjuju rizik.

Ako telefon iznenada počne da radi drugačije, pojavljuju se nepoznate aplikacije ili primjetite čudne aktivnosti, nemojte ignorisati znakove. Brza reakcija može sprečiti ozbiljnije probleme, prenosi Telegraf.