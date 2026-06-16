Najveće rimsko kupatilo u istoriji Holandije otkriveno na gradilištu

Holandski arheolozi su, tokom iskopavanja na gradilištu stambenog kompleksa u Najmegenu, otkrili gotovo netaknut dio rimskog kupatila starog oko 1.900 godina, zajedno sa ostacima ulica, kuća i desetinama hiljada istorijskih predmeta, saopštila je gradska uprava.

Ovo otkriće smatra se najvećim kompleksom rimskih termi ikada pronađenim u Holandiji, a među pronađenim predmetima nalaze se nakit, novčići, bronzana bista rimskog boga vina Bahusa i stotine koštanih ukosnica koje su „korišćene za složene frizure rimskih dama", što ukazuje na luksuzan život stanovnika rimskog grada Ulpija Noviomagus pre oko 1.900 godina, prenose mediji.

„Unutrašnji zidovi kupatila bili su obloženi mermerom, dok su podovi bili napravljeni od crno-belih krečnjačkih pločica. U drugim prostorijama zidovi su bili ukrašeni šareno oslikanim malterom. Dekorativni ukrasi od krečnjaka i peščara bili su ugrađeni u fasade", navodi se u saopštenju gradske uprave.

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Kupatilo je izuzetno dobro očuvano, veliki dijelovi odvodnih kanala i podova i dalje su sačuvani, kao i dva kamena temelja visoka do dva metra i betonski pod sa nizom ciglenih stubova koji su bili dio hipokausta (rimskog sistema podnog grejanja).

„Ovo su među najbolje očuvanim rimskim zidanama u Najmegenu. Iskopavanja pokazuju da je ovaj rimski grad bio u punoj upotrebi sve do duboko u 3. vijeku nove ere. To se odnosi i na kupatilo i na zgrade sjeverno od njega, uz reku", navodi Uprava.

Grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland opgegraven in Nijmegen /via @NOS https://t.co/9tRZSoJWtO — ALM Kolder 66 🇺🇦 (@Laurentius66) June 16, 2026

Na nastavak života rimskog grada u 3. vijeku posebno ukazuje novčići cara Postuma (260-269. godine nove ere), kao i njegovih neposrednih prethodnika i naslednika, koji su veoma rijetki na drugim dijelovima nalazišta.

Gradska uprava odlučila je da drevne zidove sačuva i učini ih vidljivim ispod nove gradnje, dok će dio predmeta biti izložen u gradskoj kući Najmegena od 29. juna, prenosi Tanjug.