Stručnjaci prvi put u svijetu u oko aplicirali „injekciju mladosti“

Stručnjaci su prvi put u svijetu primenili takozvanu „injekciju mladosti“ kako bi čovjeku vratili vid. Očekuje se da bi ovaj eksperimentalni preparat mogao da uspori, pa čak i djelimično preokrene procese starenja.

„U junu 2026. godine po prvi put u istoriji jednom živom čovjeku primjenjena je zvanično odobrena terapija“, saopštila je endokrinolog i doktor medicinskih nauka Zuhra Pavlova.

O početku ispitivanja javnost je obaveštena još u martu, a prvi dobrovoljac je stariji muškarac sa nepovratnim starosnim oštećenjem očnog nerva (NAION). Praktično je gotovo potpuno izgubio vid na jednom oku usled starenja, a savremena medicina trenutno nema način da mu ga povrati. Jedina nada da ponovo progleda jeste upravo ovaj eksperimentalni genski lijek koji je razvio biotehnološki startap, prenosi RT Balkan.

Direktna primjena u oko

Lijek nije ubrizgan u venu ili mišić, već direktno u oko, odnosno u staklasto tijelo. Naučnici su se odlučili da terapiju najpre isprobaju na očnim oboljenjima, jer su mnoge bolesti mrežnjače neposredno povezane sa starenjem ćelija. Pored toga, oko predstavlja zatvoren sistem u kome lijek djeluje lokalno, a rezultati su lako mjerljivi — pacijent će ili početi bolje da vidi ili neće.

Ohrabruje i činjenica da je terapija već dala rezultate kod laboratorijskih miševa, kojima je nakon tretmana vraćen vid.

Terapija koristi virus kao nosač koji u ćelije mrežnjače unosi tri gena — OCT4, SOX2 i KLF4. Oni pripadaju grupi takozvanih Jamanaka faktora, koji mogu da „reprogramiraju“ odrasle ćelije i vrate ih u mlađe stanje. Za otkriće ovog mehanizma 2012. godine dodeljena je Nobelova nagrada.

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Očekuje se da ovi geni uklone dio epigenetskih promjena koje se nagomilavaju tokom starenja i na taj način djelimično podmlade ćelije. Naučnici su mogli da ih potpuno vrate u stanje matičnih ćelija, ali su od toga odustali zbog velikog rizika od nastanka tumora. U ranijim istraživanjima, u kojima su korišćena sva četiri Jamanakina faktora, kod 20 do 40 odsto eksperimentalnih životinja zabilježen je razvoj tumora. Zbog toga je četvrti faktor izostavljen jer se smatra jednim od najagresivnijih onkogena.

Prva faza kliničkih ispitivanja

Trenutno je u toku prva faza kliničkih ispitivanja, čiji je cilj prije svega provera bezbjednosti terapije — kako je pacijenti podnose, kakav je imunološki odgovor organizma i da li postoje neželjeni efekti. Tek u narednim fazama procenjivaće se njena efikasnost, dok bi do eventualne šire primjene mogle da prođu godine.

„Rezultate ovog eksperimenta ne treba očekivati pre narednog leta. Terapija može da uspe, ali može i da ne donese nikakve rezultate, kao i da izazove neželjene efekte koje još ne poznajemo“, ističe doktorka Pavlova.

Ona dodaje da je ipak riječ o istorijskom trenutku za medicinu.

„Sam podatak da smo doživjeli vrijeme u kom su ‚injekcije ljepote‘ počele da ustupaju mjesto ‚injekcijama mladosti‘ zaista je fascinantan“, zaključila je ona, a prenosi Komsomolska pravda.

(sputnik srbija)