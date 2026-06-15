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Instaliralo ih 100.000 ljudi: Popularne ekstenzije vas špijuniraju i lažu

Autor:

ATV
15.06.2026 22:17

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Foto: Pexel/ AS Photography

Istraživači kompanije „Koket“ otkrili su mrežu od 152 Chrome ekstenzije koje korisnicima nude animirane pozadine za nove tabove, dok istovremeno prikupljaju podatke o korisnicima i lažiraju Google pretrage kako bi povećale prihode od oglašavanja.

Ekstenzije koriste popularne teme, kao što su anime, igre, fudbal i automobili, kako bi privukle korisnike, a prema procjenama istraživača, imaju više od 105.000 instalacija.

Na stranicama u Chrome Web prodavnici navodi se da ekstenzije ne prikupljaju, ne koriste i ne prodaju korisničke podatke. Međutim, istraživači su otkrili da politika privatnosti govori drugačije.

Prema dokumentaciji povezanoj sa ekstenzijama, prikupljaju se IP adrese, tip pregledača, internet provajder, vrijeme pristupa, podaci o uređaju, klikovima i instaliranom softveru, a dio tih informacija dijeli se sa oglašivačkim i analitičkim platformama.

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Prilikom deinstalacije koriste dodatne mehanizme koji pokušavaju da simuliraju klikove na rezultate Google pretrage, stvarajući utisak da je riječ o legitimnom saobraćaju. Na taj način operateri mogu da predstave posjete generisane kroz ekstenzije kao vrijedan organski saobraćaj, čime povećavaju privlačnost svojih sajtova za oglašivače i partnerske programe.

Istraživači su takođe otkrili funkcionalnosti koje mogu da brišu određene lokalno sačuvane podatke unutar ekstenzije, što može otežati analizu njihovog ponašanja.

Prema navodima kompanije „Koket“, riječ je prije svega o operaciji usmjerenoj na manipulaciju internet saobraćajem i prikupljanje podataka korisnika, a ne o kampanji koja za cilj ima kompromitovanje uređaja ili krađu lozinki.

Korisnicima se savjetuje da uklone sumnjive ekstenzije i da obrate pažnju na dozvole koje ekstenzije zahtijevaju, posebno kada njihova funkcionalnost ne opravdava pristup dodatnim podacima, prenosi B92.

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Tagovi :

Gugl

špijunaža

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