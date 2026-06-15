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Lukašenko: Kijev nema čega da se plaši od Bjelorusije

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ATV
15.06.2026 21:52

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Лукашенко: Кијев нема чега да се плаши од Бјелорусије
Foto: Tanjug/AP

Ukrajina nema apsolutno čega da se plaši od Bjelorusije, izjavio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.

"Apsolutno ničega. I oni to znaju i vojska to zna. Narod Ukrajine to zna. Zbog nekih političkih ambicija, ovo pitanje se podgrijava", rekao je Lukašenko u intervjuu "Al Arabiji".

Ako Bjelorusija uđe u sukob u Ukrajini, kaže Lukašenko, rat će dobiti novu dimenziju i postati rat Bjelorusije i Rusije protiv NATO saveza, prenosi Srna.

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Tagovi :

Aleksandar Lukašenko

Bjelorusija

Kijev

Ukrajina

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