Lukašenko: Kijev nema čega da se plaši od Bjelorusije

Autor:ATV
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Ukrajina nema apsolutno čega da se plaši od Bjelorusije, izjavio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.
"Apsolutno ničega. I oni to znaju i vojska to zna. Narod Ukrajine to zna. Zbog nekih političkih ambicija, ovo pitanje se podgrijava", rekao je Lukašenko u intervjuu "Al Arabiji".
Ako Bjelorusija uđe u sukob u Ukrajini, kaže Lukašenko, rat će dobiti novu dimenziju i postati rat Bjelorusije i Rusije protiv NATO saveza, prenosi Srna.
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