Ljubiša Petrović: Ako Blanuša dozvoljava da ga Stanivuković voda okolo nema se čemu nadati

Prethodni prijevremeni izbori su pokazali da je profesor Blanuša bio odličan kandidat koji je režimu zadao veliki udarac, baš onda kada je režim morao da pokaže svoju najveću jačinu, kada je za režim bilo biti, ili ne biti, naveo je u svojoj reakciji gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.

"Nikada kraće vrijeme za upoznavanje opozicionog kandidata i nikada veći šamar režimu gdje su izgubili svoje dugogodišnje bastione poput Prijedora, Prnjavora, gdje nisu prokinuli ni u jednom opoziciono orijentisanom gradu i najbolnije od svega gdje nisu uspjeli da ubijede ni svoje ljude da izađu na birališta, suočili se sa malom izlaznošću i gubitkom povjerenja među svojim glasačima.

Kako smo od takve pozitivne situacije za opozicioni blok došli do stupnja da ako bi se sutra održali izbori opozicija bi izgubila i to možda nikada brutalnije???

Šta se zapravo desilo?

"Pilatovsko pranje ruku"

Na političku scenu je stupilo čuveno "Pilatovsko pranje ruku", i tako danas imamo:

Draška Stanivukovića koji sve vrijeme blefira, "plaši" opozicione redove svojom kandidaturom koje se i sam plaši. Njemu nije cilj kandidatura za predsjednika, njemu je cilj krv unutar SDS-a, razbijanje najjače opozicione stranke i njeno minorizovanje, jer upravo taj put vidi kao prečicu do ostvarenja svog hira – lider "opozicije", a mašta i da jednoga dana pridobije predsjedničku fotelju.

Svjestan je on svoje "snage" i on odlično zna da sem Banjaluke ne može napraviti ni u jednom drugom gradu rezultat.

Mislite li da narcisoidna ličnost poput Draška želi poraz, da pokaže svoju nemoć i slabost?

Naravno da ne!

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On će do samog kraja vitlati u opoziciji i na kraju će izaći sa stavom – evo ja se žrtvujem zarad svih, ne želim da ja budem kamen spoticanja opozicije, ja sam nevin i nisam odgovoran za raspad!

Ali dok ne izgovori tu rečenicu mora još da mrcvari, srozava i urušava državotvorni SDS, na kraju to mu je osnovni cilj ove bleferske igre.

Da je dotični siguran u pobjedu, da zna da ima najviše šansi, mislite da bi on čekao, da bi pregovarao?

Ne, proglasio bi kandidaturu i ne bi trepnuo!

Stanivuković liječi svoje komplekse

Ne zanima njega opozicija, ne zanimaju njega ni promjene, zanima ga samo sopstveni osjećaj moći kojim liječi svoje komplekse i kojim bi ukoliko bi dobio još veću funkciju bio destruktivniji po narod i od samog Milorada Dodika.

Sa druge strane, ako profesor Branko Blanuša planira da i dalje dozvoljava da ga Draško Stanivuković voda okolo, naokolo, nema se čemu nadati!

Ako se profesor ne spusti među narod, da pogleda taj narod u oči, da stisne ruku domaćinu, uvjeri se na licu mjesta kako narod živi, posjeti sela, gradove, izađe iz prostorija stranke i prokrstari Republikom Srpskom, nema se čemu nadati.

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Neće pregovori sa Stanivukovićem i besmislene konferencije za medije donijeti pobjedu, već rad na terenu.

Ako profesor ne bude htio da sasluša svoje najjače ljude, dokazane višestruke pobjednike, ako je njemu Draško Stanivuković bitniji od jednog Milana Miličevića, Jovice Radulovića, Ljubiše Petrovića i ostalih, nemamo se čemu nadati.

Najjače uporište SDS-a je u Bijeljini, ali kada je posljednji put profesor posjetio Bijeljinu?

Blanuša se vratio nekoliko koraka nazad

Moramo biti iskreni, u ovom trenutku se profesor Branko Blanuša vratio nekoliko koraka nazad.

Nije nedostižno da se vrati na startnu poziciju i otpočne trku časno i pošteno, ali sat otkucava, vrijeme prolazi i ako se kurs i stav ne promjene što prije, nemamo se čemu nadati!

Nije još uvijek kasno, ali ako se nešto ne preduzme uskoro će postati!

Od mene toliko!

Neka poslije ovoga ja budem remetilački faktor, izdajica, ovakav ili onakav, ali neću sebi dozvoliti da ćutim nad propašću koja nam svima diše za vratom!", zaključio je Petrović.

/Banjaluka.net/