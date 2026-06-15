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Ulice u Sarajevu poplavljene, šahtovi izbacuju vodu: Saobraćaj u kolapsu

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ATV
15.06.2026 20:20

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Поплављене улице у Сарајеву након обилне кише.
Foto: Crna-Hronika/Screenshot

Jako nevrijeme koje je danas pogodilo Sarajevo izazvalo je brojne probleme širom grada. Obilne padavine za kratko vrijeme pretvorile su pojedine saobraćajnice u rijeke, a građani javljaju o poplavljenim ulicama, oštećenoj infrastrukturi i velikim gužvama u saobraćaju.

Vozila koja se jedva probijaju kroz velike količine vode, dok je na pojedinim lokacijama voda izbila iz šahtova i preplavila kolovoze.

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Posebno teška situacija zabilježena je u pojedinim sarajevskim naseljima, gdje je usljed velike količine padavina došlo i do oštećenja saobraćajnica. Na jednoj lokaciji asfalt je doslovno popucao i podigao se pod pritiskom vode, što predstavlja dodatnu opasnost za vozače i pješake.

Prema informacijama građana, oštećen je i jedan tržni centar, dok su brojni poslovni objekti bili ugroženi prodorom vode. Dramatične scene stižu i sa Baščaršije, gdje se prodavači bore s nadolazećom vodom pokušavajući spriječiti da uđe u njihove radnje i ošteti robu.

Zbog poplavljenih saobraćajnica u više dijelova grada došlo je do otežanog odvijanja saobraćaja. Formirane su velike gužve, a vozačima se savjetuje oprez i izbjegavanje kritičnih dionica ukoliko je to moguće, piše Crna-Hronika.

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Građani putem društvenih mreža objavljuju snimke i fotografije posljedica nevremena, upozoravajući na opasnost od novih pljuskova i dodatnog rasta nivoa vode.

Nadležne službe prate stanje na terenu, a građani se pozivaju na oprez i praćenje zvaničnih informacija o vremenskim prilikama i stanju na cestama.

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