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Cijena nafte opada nakon dogovora Amerike i Irana

Autor:

ATV
15.06.2026 18:05

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Berze širom svijeta su ojačale, a cijena nafte opada nakon što su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor o produženju prekida vatre i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Američki berzanski indeks Es end Pi 500 porastao je za 1,7 odsto, a industrijski indeks Dau Džouns ojačao je z 1,2 odsto.

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Nasdak je u porastu za 1,2 procenta.

Cijena barela sirove nafte tipa brent opala je za 4,7 odsto, na 83,25 dolara, koliko je iznosila početkom marta.

Širom svijeta postoji nada da će niže cijene nafte smanjiti pritisak na domaćinstva i preduzeća, koja su zbog rata sa Iranom morala da plaćaju više cijene za sve, od hrane preko goriva do đubriva, prenosi AP.

Iran je potvrdio sporazum, ali je signalizirao da njegova primjena neće početi dok ne bude potpisan, za šta je Pakistan objavio da će se dogoditi u petak u Švajcarskoj.

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Očekuje se da će se širi pregovori o pitanjima poput iranskog nuklearnog programa nastaviti u narednih 60 dana.

(SRNA)

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gorivo

Cijene goriva

pad cijene goriva

Iran

Amerika

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