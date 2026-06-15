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U akciji Pelikan oduzeta droga, oružje i mine: Pogledajte snimak hapšenja

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ATV
15.06.2026 17:31

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Хапшење Пеликан
Foto: MUP RS/ Printscreen

Osam osoba uhapšeno je u operativnoj akciji "Pelikan" na području Zvornika i Bijeljine pri čemu su oduzeti droga, oružje i mine.

Akciju su sproveli policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet i PU Zvornik.

Uhapšeni se sumnjiče da su izvršili krivična djela "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga", "Omogućavanje uživanja opojnih droga" i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija".

U toku je više pretresa na području gradova Zvornik i Bijeljina.

U dosadašnjem toku aktivnosti oduzeto je preko 2 kilograma kokaina, 3 digitalne vage, 982 kutije cigareta, 3 pištolja, 3 cijevi za pištolj, 2 prigušivača, 2 kg plastičnog eksploziva, trotilski metak 823 grama, 26 komada inicijalnih kapisli, 9 daljinskih upravljača za detonator, 3 protivpješadijske nagazne mine, 4 upaljača za protivpješadijsku nagaznu minu, 2 električna detonatora, 1 RAP sa 3 okvira.

Oduzeto je i jedno putničko motorno vozilo sa specijalno izrađenim skrivenim prostorom za prevoz opojne droge, više mobilnih telefona i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Акција "Пеликан"

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Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom OJT Bijeljina i naredbama Okružnog suda Bijeljina.

Pored UOTK i PU Zvornik, u navedenim aktivnostima učestvuju i Uprava kriminalističke policije, Uprava za policijsku podršku, Žandarmerija, PU Bijeljina i PU Banja Luka, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Pomenuta akcija traje više od šest mjeseci, a 30.04. od lica Zoran Maljukan oduzet je 1 kilograma kokaina.

Prema nezvaničnim informacijama, u ovoj akciji je zvornička policija u januaru ove godine uhapsila lice inicijala S.R. iz tog grada nakon što su kod njega pronašli skoro pola kilograma kokaina, protivpješadijske mine, detonatore i eksploziv.

Pogledajte akciju hapšenja:

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Tagovi :

akcija Pelikan

Zvornik

PU Zvornik

hapšenje

Oružje

Droga

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