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Teške nesreća u BiH: Automobili izletjeli sa puta, pa završili jedan na drugom

Autor:

ATV
15.06.2026 17:01

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Na prijevoju Komar kod Travnika desila se saobraćajna nesreća u poslijepodnevnim satima.

Sudeći prema fotografijama, učestvovala su dva vozila. Oba su završila pored ceste jedan na drugom, s očitom većom materijalnom štetom.

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Zasad nema informacija ima li povrijeđenih. Kako javlja čitalac portala ''Avaz'', dvije hitne pomoći su prošle ka mjestu nesreće.

U MUP-u Srednjobosanskog kantona trenutno nemaju informacije da se nesreća desila.

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Tagovi :

Travnik

Saobraćajna nesreća

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Policija

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