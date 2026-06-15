Teške nesreća u BiH: Automobili izletjeli sa puta, pa završili jedan na drugom

Autor:ATV
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Na prijevoju Komar kod Travnika desila se saobraćajna nesreća u poslijepodnevnim satima.
Sudeći prema fotografijama, učestvovala su dva vozila. Oba su završila pored ceste jedan na drugom, s očitom većom materijalnom štetom.
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Zasad nema informacija ima li povrijeđenih. Kako javlja čitalac portala ''Avaz'', dvije hitne pomoći su prošle ka mjestu nesreće.
U MUP-u Srednjobosanskog kantona trenutno nemaju informacije da se nesreća desila.
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